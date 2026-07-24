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5 предметів на кухні, які притягують бідність: що про це говорять експерти й народні прикмети
Фахівці наголошують, що охайна кухня, відсутність мотлоху та справні речі справді створюють комфортний простір, у якому приємніше жити.
Кухню здавна вважали серцем оселі. Саме тут родина збирається за столом, готується їжа та, за народними віруваннями, накопичується енергія достатку. Тому не дивно, що з кухнею пов’язано безліч прикмет, які передавалися з покоління в покоління. Сучасні експерти з організації простору пояснюють: безлад, зламані речі та захаращення справді можуть негативно впливати на психологічний стан людини, створювати відчуття нестачі й хаосу. Народні ж прикмети додають, що деякі предмети можуть відлякувати добробут. Розповідаємо, які речі найчастіше називають небажаними на кухні.
Надщерблений або тріснутий посуд
Саме цей предмет найчастіше згадується у народних прикметах. Вважається, що тріснуті чашки, тарілки чи миски символізують втрати, сварки та фінансові труднощі.
Психологи також зазначають: використання пошкоджених речей формує звичку миритися з неякісним середовищем, тоді як охайний і доглянутий простір позитивно впливає на настрій.
Якщо посуд має тріщини або відколи, його краще замінити.
Старі й тупі ножі
За народними повір’ями тупий ніж ріже удачу, а зламані кухонні інструменти можуть приносити в дім негативну енергію.
З практичного погляду тупі ножі небезпечніші за гострі, адже ними легше поранитися. Експерти радять регулярно заточувати кухонні ножі та вчасно позбуватися тих, що вже непридатні до використання.
Порожні банки й пляшки, які роками стоять без потреби
Багато людей зберігають десятки порожніх банок про всяк випадок. Народні прикмети говорять, що велика кількість порожньої тари символізує порожнечу та нестачу.
Фахівці з організації простору погоджуються: накопичення непотрібних речей створює відчуття безладу й забирає корисне місце.
Залишайте лише ту тару, яка дійсно знадобиться найближчим часом.
Зіпсовані продукти
Прострочені крупи, старі спеції, підгнилі овочі чи продукти із закінченим терміном придатності не лише займають місце, а й можуть бути небезпечними для здоров’я.
У народі вважали, що їжа, яка давно зіпсувалася, накопичує негатив і заважає приходу достатку.
Експерти рекомендують хоча б раз на місяць переглядати запаси та без жалю викидати все непридатне.
Несправна кухонна техніка
Чайник, який протікає, міксер, що не працює, або тостер, який роками припадає пилом, — усе це також часто згадується в народних прикметах. Вважається, що несправні речі символізують застій у справах і фінансах.
Фахівці радять не накопичувати поламані прилади. Якщо річ можна полагодити — зробіть це, якщо ні — краще звільнити місце.
Які народні прикмети пов’язані з достатком
Наші предки вірили, що для добробуту варто:
не залишати на ніч брудний посуд;
підтримувати чистоту на обідньому столі;
вчасно виносити сміття;
не накопичувати непотрібні речі;
дбайливо ставитися до продуктів і не марнувати їжу.
Навіть якщо сприймати ці прикмети лише як традиції, вони сприяють формуванню корисних побутових звичок.