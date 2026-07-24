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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
582
Час на прочитання
2 хв

5 предметів на кухні, які притягують бідність: що про це говорять експерти й народні прикмети

Фахівці наголошують, що охайна кухня, відсутність мотлоху та справні речі справді створюють комфортний простір, у якому приємніше жити.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
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Які речі на кухні притягують бідність

Які речі на кухні притягують бідність / © www.freepik.com/free-photo

Кухню здавна вважали серцем оселі. Саме тут родина збирається за столом, готується їжа та, за народними віруваннями, накопичується енергія достатку. Тому не дивно, що з кухнею пов’язано безліч прикмет, які передавалися з покоління в покоління. Сучасні експерти з організації простору пояснюють: безлад, зламані речі та захаращення справді можуть негативно впливати на психологічний стан людини, створювати відчуття нестачі й хаосу. Народні ж прикмети додають, що деякі предмети можуть відлякувати добробут. Розповідаємо, які речі найчастіше називають небажаними на кухні.

Надщерблений або тріснутий посуд

Саме цей предмет найчастіше згадується у народних прикметах. Вважається, що тріснуті чашки, тарілки чи миски символізують втрати, сварки та фінансові труднощі.

Психологи також зазначають: використання пошкоджених речей формує звичку миритися з неякісним середовищем, тоді як охайний і доглянутий простір позитивно впливає на настрій.

Якщо посуд має тріщини або відколи, його краще замінити.

Старі й тупі ножі

За народними повір’ями тупий ніж ріже удачу, а зламані кухонні інструменти можуть приносити в дім негативну енергію.

З практичного погляду тупі ножі небезпечніші за гострі, адже ними легше поранитися. Експерти радять регулярно заточувати кухонні ножі та вчасно позбуватися тих, що вже непридатні до використання.

Порожні банки й пляшки, які роками стоять без потреби

Багато людей зберігають десятки порожніх банок про всяк випадок. Народні прикмети говорять, що велика кількість порожньої тари символізує порожнечу та нестачу.

Фахівці з організації простору погоджуються: накопичення непотрібних речей створює відчуття безладу й забирає корисне місце.

Залишайте лише ту тару, яка дійсно знадобиться найближчим часом.

Зіпсовані продукти

Прострочені крупи, старі спеції, підгнилі овочі чи продукти із закінченим терміном придатності не лише займають місце, а й можуть бути небезпечними для здоров’я.

У народі вважали, що їжа, яка давно зіпсувалася, накопичує негатив і заважає приходу достатку.

Експерти рекомендують хоча б раз на місяць переглядати запаси та без жалю викидати все непридатне.

Несправна кухонна техніка

Чайник, який протікає, міксер, що не працює, або тостер, який роками припадає пилом, — усе це також часто згадується в народних прикметах. Вважається, що несправні речі символізують застій у справах і фінансах.

Фахівці радять не накопичувати поламані прилади. Якщо річ можна полагодити — зробіть це, якщо ні — краще звільнити місце.

Які народні прикмети пов’язані з достатком

Наші предки вірили, що для добробуту варто:

  • не залишати на ніч брудний посуд;

  • підтримувати чистоту на обідньому столі;

  • вчасно виносити сміття;

  • не накопичувати непотрібні речі;

  • дбайливо ставитися до продуктів і не марнувати їжу.

Навіть якщо сприймати ці прикмети лише як традиції, вони сприяють формуванню корисних побутових звичок.

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Дата публікації
Кількість переглядів
582
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