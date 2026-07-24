Лікарі назвали список продуктів, які провокують раптове підвищення тиску: їх краще обмежити

Які продукти провокують підвищення тиску / © www.freepik.com/free-photo

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Підвищений артеріальний тиск може виникати не лише через стрес, спадковість чи захворювання серцево-судинної системи. Лікарі наголошують, що на показники тиску значно впливає щоденний раціон. Деякі продукти містять надто багато солі, цукру, насичених жирів або стимулювальних речовин, через що судини працюють із більшим навантаженням. Якщо ви схильні до гіпертонії або вже маєте проблеми з тиском, варто знати, які продукти можуть провокувати його різке підвищення.

Солоні продукти та надлишок кухонної солі

Саме надлишок солі лікарі називають одним із головних ворогів нормального артеріального тиску. Сіль затримує рідину в організмі, через що збільшується об’єм крові, а серцю доводиться працювати інтенсивніше.

Найбільше прихованої солі міститься у:

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ковбасах;

сосисках;

копченому м’ясі;

твердих сирах;

консервованих продуктах;

солоних снеках;

сухариках і чипсах;

готових соусах.

Фахівці рекомендують споживати не більше 5 грамів солі на добу.

Ковбасні вироби та перероблене м’ясо

Ковбаса, шинка, бекон і сосиски містять не лише багато солі. В них часто додають консерванти, підсилювачі смаку та велику кількість насичених жирів.

Регулярне вживання таких продуктів може негативно впливати на стан судин і поступово підвищувати ризик розвитку гіпертонії.

Фастфуд

Бургери, картопля фрі, піца та інші страви швидкого харчування поєднують одразу кілька факторів ризику.

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Вони містять надлишок солі, жирів, калорій і нерідко — прихований цукор. Таке поєднання сприяє набору зайвої ваги, що також є одним із чинників підвищення артеріального тиску.

Енергетичні напої

Енергетики можуть різко підвищувати артеріальний тиск навіть у здорових людей. Причина полягає у високому вмісті кофеїну та інших стимулювальних компонентів.

Особливо небезпечно поєднувати їх із фізичними навантаженнями або алкоголем. Людям із серцево-судинними захворюваннями лікарі радять повністю відмовитися від таких напоїв.

Надмірна кількість кави

Для більшості здорових людей одна-дві чашки натуральної кави на день не становлять небезпеки. Проте людям із нестабільним тиском велика кількість кофеїну може тимчасово підвищувати показники артеріального тиску.

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Особливо уважними варто бути тим, хто п’є кілька чашок міцної кави поспіль.

Солодощі та продукти з великою кількістю цукру

Надлишок цукру не викликає миттєвого стрибка тиску так, як сіль або кофеїн. Проте його регулярне споживання сприяє ожирінню, порушенню обміну речовин і розвитку серцево-судинних захворювань.

Особливо це стосується:

солодких газованих напоїв;

магазинної випічки;

тортів;

цукерок;

солодких пластівців.

Алкоголь

Навіть помірне вживання алкоголю може впливати на артеріальний тиск. Спочатку судини можуть розширюватися, але згодом у багатьох людей тиск різко підвищується.

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Регулярне вживання спиртного значно збільшує ризик розвитку гіпертонії.

Соєвий соус

Багато хто вважає його кориснішою альтернативою солі. Однак у деяких видах соєвого соусу міститься дуже велика кількість натрію.

Саме тому його рекомендують використовувати помірно або обирати спеціальні варіанти зі зниженим вмістом солі.

Що варто їсти для підтримки нормального тиску

Лікарі рекомендують частіше включати до раціону:

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свіжі овочі;

ягоди;

фрукти;

зелень;

бобові;

вівсяну та гречану каші;

морську рибу;

нежирні молочні продукти;

горіхи в помірній кількості.

Такі продукти багаті калієм, магнієм, клітковиною та антиоксидантами, які підтримують здоров’я серця і судин.

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