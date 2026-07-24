Ви можете щодня чистити зуби даремно: одна звичка зі щіткою коштуватиме здорових зубів

Як часто потрібно змінювати зубну щітку

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Багато людей користуються однією зубною щіткою доти, доки вона повністю не втратить форму. Проте стоматологи наголошують: така звичка може негативно позначитися на якості гігієни ротової порожнини. Фахівці рекомендують замінювати зубну щітку кожні три-чотири місяці, а за певних умов — навіть раніше.

Усі правила — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Чому важливо вчасно змінювати зубну щітку

Головна причина регулярної заміни — поступове зношування щетинок. Під час щоденного чищення вони деформуються, втрачають пружність і вже не можуть ефективно видаляти зубний наліт із поверхні зубів та вздовж лінії ясен. Через це зростає ризик накопичення бактеріального нальоту, розвитку карієсу та запалення ясен.

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Стоматологи підкреслюють, що незалежно від того, чи користується людина звичайною, чи електричною зубною щіткою, ефективність очищення безпосередньо залежить від стану щетини. Саме тому стоматологи радять регулярно перевіряти її зовнішній вигляд, а не орієнтуватися лише на дату покупки.

Коли не варто чекати три місяці

Іноді щітку потрібно замінити раніше рекомендованого терміну. Це стосується випадків, коли:

щетинки розтріпалися або загнулися в різні боки;

щітка втратила початкову форму;

людина чистить зуби із сильним натиском, через що ворс швидше зношується;

зубною щіткою випадково скористалася інша людина.

Крім того, експерти радять уважніше ставитися до заміни засобу гігієни людям зі значно ослабленим імунітетом або після герпетичної інфекції. Водночас після звичайної застуди чи грипу ризик повторного зараження через власну зубну щітку вважається низьким, тому її заміна не є обов’язковою для всіх.

А що з бактеріями?

Зубна щітка дійсно може накопичувати мікроорганізми, адже постійно контактує зі слиною та залишками їжі. Проте наявні наукові дані не підтверджують, що бактерії, які залишаються на щітці після звичайного використання, самі по собі спричиняють захворювання. Значно важливіше правильно її зберігати: після чищення ретельно промити під проточною водою, поставити вертикально та дати висохнути на відкритому повітрі.

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Не рекомендується зберігати щітку в герметичному футлярі, якщо вона ще волога, адже це створює сприятливі умови для розмноження мікроорганізмів.

Чи потрібно міняти насадки електричної зубної щітки

Для електричних моделей діє аналогічне правило. Насадки рекомендують оновлювати приблизно кожні три місяці або раніше, якщо щетинки втратили форму. Багато сучасних виробників навіть оснащують насадки індикаторами зношування, які підказують, коли настав час заміни.

Просте правило для здорової усмішки

Стоматологи нагадують, що навіть найдорожча зубна щітка не буде ефективною, якщо користуватися нею занадто довго. Для якісного очищення зубів варто дотримуватися базових рекомендацій: чистити зуби двічі на день протягом двох хвилин, використовувати щітку з м’якою щетиною, регулярно міняти її або насадку та не забувати про очищення міжзубних проміжків. Саме ці прості звички допомагають підтримувати здоров’я зубів і ясен у довгостроковій перспективі.

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