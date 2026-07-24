Життя зміниться на краще: чотири знаки китайського гороскопу, яким пощастить 24 липня

Китайський гороскоп / © AP

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24 липня, у п’ятницю, для представників чотирьох знаків китайського зодіаку відкриваються сприятливі можливості. За прогнозом астрологів, день Земляної Свині принесе стабільність, підтримку та приємні зміни тим, хто останнім часом стикався з труднощами.

Про це повідомило видання Yourtango.

За східним гороскопом, цього дня енергія Земляної Свині у поєднанні з місяцем Дерев’яної Вівці та роком Вогняного Коня сприятиме зміцненню позицій, вирішенню робочих питань і відновленню внутрішньої рівноваги.

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Свиня

Представники цього знака можуть нарешті відчути полегшення у професійній сфері. Якщо останнім часом на них припадало забагато обов’язків, то 24 липня ситуація почне змінюватися. Частину відповідальності візьмуть на себе інші, що допоможе зменшити навантаження та позбутися тривог щодо власного становища.

Кролик

Для Кроликів цей день стане часом переходу від планів до конкретних дій. Домовленості, які раніше залишалися лише словами, можуть отримати практичне продовження. Ймовірні успішне завершення переговорів, укладання угоди або надходження очікуваних коштів.

Коза

Останнім часом Кози могли почуватися виснаженими через щоденні турботи та рутину. У п’ятницю вони матимуть шанс відчути внутрішнє полегшення та знайти нове натхнення. Навіть невеликий крок назустріч власним бажанням допоможе повернути відчуття гармонії та віри у позитивні зміни.

Тигр

Тиграм астрологи радять більше часу провести в колі друзів або однодумців. Після періоду усамітнення саме спілкування, підтримка близьких і спільні розмови допоможуть зарядитися енергією, надолужити згаяне та завершити тиждень на позитивній ноті.

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Нагадаємо, астрологи попереджають, що 24 липня 2026 року — день потужної енергетики, завдяки якій можна досягти значних — як ділових, так і фінансових — результатів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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