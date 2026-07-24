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Астрологічний прогноз на 24 липня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.
Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Ці місячні доби мають такі характеристики:
Астрологічна порада дня: цей день не підходить для нових починань, але сприятливий для справ, розпочатих раніше — завершити їх вдасться легко, швидко й успішно.
Символ дня: Корона.
Стихія дня: Вогонь , Земля.
Щасливе число дня: 2 .
Щасливий колір дня: зелений, нефритовий, малахітовий.
Щасливі камені дня: опал , сердолік, гематит, селеніт.
За яку частину тіла відповідає: хребет .
Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, протікають досить важко, але, якщо вчасно звернутися до лікаря, можна мінімізувати як їхні симптоми, так і наслідки.
Харчування протягом дня: слід відмовитисявід важкої та жирної їжі, м’ясо та бобові бажано замінити овочами.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вона може наділити вас здібностями до ясновидіння.
Сьогоднішні дачні роботи: можна збирати будь-які овочі з їстівною наземною частиною.
Магія та містика дня: сьогодні краще утриматисявід будь-якої магічної діяльності, зокрема від ворожіння.
Денні сни: сни цієї ночі не є пророчими, але можуть вказувати на внутрішні проблеми людини.
Табу дня: слід обережно поводитися з колючими та ріжучими предметами — навіть звичайна виделка може стати причиною травми.
Цитата дня: «Людині слід жити з самим собою і постійно дбати про те, щоб це була приємна компанія» (Чарльз Еванс Хьюз).
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