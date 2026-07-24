ЄС ввів санкції проти кремлівського переговірника Мединського

Володимир Мединський / © Associated Press

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Європейський Союз ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії, розширивши перелік осіб, щодо яких запроваджено обмеження.

Про це повідомила пресслужба ЄС.

До санкційного списку внесли помічника диктатора Путіна Володимира Мединського.

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У Євросоюзі зазначили, що він є одним із ключових діячів російської державної пропаганди.

«Він є центральною фігурою урядової пропаганди. Він є автором підручників, що представляють Україну як частину російського світу, захищав спеціальну військову операцію в Україні та заперечував викрадення українських дітей Росією», — йдеться у поясненні.

У ЄС наголосили, що Мединський підтримує політику, яка підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Також у повідомленні зазначається, що його діяльність становить загрозу стабільності та безпеці України й сприяє інформаційним маніпуляціям, які перешкоджають роботі міжнародних організацій.

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Крім Мединського, під санкції потрапили президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі та президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков.

Раніше повідомлялося, що дедалі більше держав-членів виступають проти окремих обмежень, побоюючись негативних наслідків для власного бізнесу та економіки.

Ми раніше інформували, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав Конгрес розширити законопроєкт про жорсткі санкції проти РФ, що готується, включивши до нього аналогічні обмеження щодо Ірану.

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