Образи для натхнення: що одягнути на етноелектроподію "Вирій"

Реклама

Фестиваль — це не лише музика та виступи улюблених артистів. Це ще й особливий простір, де можна експериментувати зі стилем, приміряти незвичний образ і через одяг стати частиною загальної атмосфери.

Організатори етнічно-електронної події «Вирій» приділяють дрескоду особливу увагу. Гостей закликають створити цілісний і продуманий образ — від головного убору до взуття, доповнивши його макіяжем, прикрасами та символічними деталями.

Який вигляд має дрескод «Вирію»

Його формула — розкуте етно, етнофутуризм, дикість, природність і свобода. Це сучасне переосмислення українського традиційного вбрання, його крою, фактур і ставлення до тілесності.

Реклама

Такий лук може нагадувати сон про одяг, який колись носили наші предки, але побачений очима сучасної людини. Широкі рукави, вільні силуети, природні тканини та знайомі етнічні елементи тут поєднуються з фантазійним макіяжем, пір’ям, блискітками й футуристичними аксесуарами.

Фото: Marina Oma

Важливо не просто одягнути одну тематичну річ, а продумати весь аутфіт. Він повинен мати вигляд, наче створений спеціально для події — живий, виразний і такий, що передає характер свого власника.

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Ivan Khodanych

Що одягти жінкам

Основою жіночого образу можуть стати легка відкрита сукня, вишита сорочка, туніка з традиційним коміром, кімоно або вільний комплект із натуральної тканини.

Фото: Marina Oma

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Ivan Khodanych

Також варто звернути увагу на керсетки, плахти, в’язані фартухи та накидки з пір’ям чи натяком на крила. Різні фактури й багатошаровість допоможуть зробити навіть стриманий монохромний образ цікавішим.

Реклама

Фото: Marina Oma

Завершити вбрання можна вінком із живих або стійких квітів, трав і стрічок, чільцем, очіпком, солом’яним капелюхом чи фантазійною обрядовою маскою.

Фото: Marina Oma

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Marina Oma

Що одягти чоловікам

Для чоловічого образу підійдуть вільні сорочки, туніки, кімоно, накидки, кептарі, сердаки та кобеняки. Поєднувати їх можна з широкими штанами, плахтами, спідницями або фартухами-передниками.

Фото: Marina Oma

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Ivan Khodanych

Цікавими акцентами стануть ткані тайстри, яскраві крайки та череси — широкі шкіряні пояси з металевими деталями. На голову можна надіти солом’яний бриль, плетений капелюх або маску з натяком на образ духа, звіра чи предка.

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Marina Oma

Головне — не сприймати традиційний одяг як музейний експонат. Дрескод «Вирію» дозволяє вільно працювати з формами, змінювати пропорції та поєднувати етнічні мотиви з сучасними речами.

Реклама

Фото: Ivan Khodanych

Прикраси, макіяж і деталі

Саме аксесуари можуть перетворити просту лляну сукню або сорочку на повноцінний фестивальний образ. Для цього підійдуть ґердани, дукачі, намиста, амулети, талісмани, торочка, пір’я та прикраси, які нагадують знахідки з саду або луки — квіти вишні, колосся жита й трави.

Фото: Marina Oma

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Marina Oma

Рушник можна використати як декоративний пояс, а вишивку білим по білому — як делікатний акцент. Руху аутфіту додадуть довгі стрічки, торочки, віяла та деталі, які гарно колихатимуться під час танцю.

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Ivan Khodanych

Макіяж також може стати частиною задуму. Орнаменти й символи на обличчі або тілі, краплі кольору, блискітки та ритуальні мотиви допоможуть підтримати загальну естетику. Водночас важливо обирати косметику, стійку до спеки й вологи.

Фото: Marina Oma

Не забувайте про зручність

Яким би ефектним не був образ, він не має сковувати рухи. На «Вирії» буде спека, вода, багато танців і тривале перебування просто неба, тому комфорт має залишатися одним з головних критеріїв.

Реклама

Найкраще підійдуть льон, конопляне полотно, бавовна та інші натуральні тканини, які пропускають повітря, приємні до тіла й швидко висихають. Замість складного взуття на високих підборах варто обрати зручні сандалі, черевики або кросівки, стилізувавши їх стрічками, шнурівкою чи етнічними деталями.

Фото: Ivan Khodanych

Також варто заздалегідь перевірити, чи надійно тримаються маска, вінок і масивні прикраси. Вдалий фестивальний образ не лише привертає увагу, а й дозволяє вільно рухатися, танцювати та насолоджуватися подією.

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Ivan Khodanych

Новини партнерів