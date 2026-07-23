Святослав Вакарчук, Vivienne Mort, The ВЙО та інші: фестиваль "Вирій" оголосив повний лайнап

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Етнічно-електронний фестиваль «Вирій. Простонеба», який відбудеться у Києві 8–9 серпня, назвав останнього хедлайнера та оприлюднила повну програму двох сцен.

Останнім хедлайнером події став український реґі-гурт The ВЙО. Колектив виступить 9 серпня на live-сцені у павільйоні КИТ на ВДНГ. The ВЙО — один з гуртів, з яких у 1990-х роках починалася українська реґі-сцена. Його заснували Мирослав Кувалдін і Сергій Підкаура, поєднавши у своїй творчості реґі, рок та українськомовну попмузику. Широку популярність колективу принесла пісня «Зорі», яка й досі залишається його візитівкою.

Разом з останнім хедлайнером організатори оголосили й фінальних учасників електронної сцени.

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Повний лайнап «Вирію»

8 серпня

Live-сцена:

NAZVA

«Крихітка» × HORROR ХОР

Святослав Вакарчук

Марина Круть

Електронна сцена:

Holly North (live)

KADIRISTY

GusGus DJ Set

Freedom Ballet

9 серпня

Live-сцена:

The ВЙО

The Maneken

Vivienne Mort

GANNA

Олег Скрипка & «Воплі Відоплясова»

Електронна сцена:

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Jazzmate B2B Hanna Brut

Freedom Ballet

Zombies in Miami

Roman K

«Вирій» поєднує музику, театр і візуально-перформативне мистецтво. На гостей чекатимуть живі виступи артистів, у творчості яких традиційне звучання переплітається з електронікою, окрема сцена з українськими та закордонними діджеями, а також перформативна програма, натхнена українськими обрядами, символами й фольклором.

Нагадаємо, подія вперше відбулася 2025 року за ініціативи команди «Куражу» та зібрала 12 тисяч відвідувачів.

Цьогоріч «Вирій. Простонеба» відбудеться 8 і 9 серпня у перформанс-павільйоні КИТ на ВДНГ. Квиток на один день коштує 2400 гривень, а на обидва дні — 4000 гривень.

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