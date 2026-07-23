Принцеси Єлизавета та Елеонора з братами відвідали військовий парад у Брюсселі

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

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Напередодні королева Матильда та король Філіп відвідали святковий концерт. А наступного дня з’явилися у соборі Святого Михаїла та Святої Гудули у Брюсселі.

Також у ці дні у Брюсселі відбувся військовий парад, у якому також взяли участь діти короля та королеви.

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Принцеса Елеонора, принц Еммануель, принцеса Єлизавета і принц Габріель були присутні разом на цьому параді, а спадкоємиця престолу та її молодший брат прибули туди одягнені у військову форму.

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Національний день Бельгії відзначається 21 липня, і він присвячений проголошенню королем Леопольдом I першого монарха країни 1831 року, коли він склав присягу на вірність конституції і встановив конституційну монархію Бельгії після Бельгійської революції 1830 року. Хоча спочатку свято відзначалося 27 вересня на ознаменування вигнання голландських військ, воно було офіційно перенесено на 21 липня і вперше відзначалося цього дня 1890 року.

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

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