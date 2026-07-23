Українські порти не приймають іноземні судна: що сталося і чи буде криза експорту

Українські порти не приймають іноземні судна / © УНІАН

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Через постійні ворожі обстріли судновласники тимчасово припинили відправляти цивільні кораблі до українських портів. Попри це, про повне блокування морського експортного коридору наразі не йдеться. Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Більше повідомили в «РБК-Україна».

Іноземні судна не заходять в українські порти: чи буде криза

Урядовець пояснив, що рішення про призупинення рейсів є виключною ініціативою бізнесу — з боку української влади жодних заборон чи обмежень не запроваджували.

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Зараз Кабінет Міністрів опрацьовує рішення, які дозволять якнайшвидше відновити безпечне судноплавство.

За словами міністра, обставини змінюються дуже швидко, тому робити довгострокові прогнози щодо тривалості цієї паузи поки зарано. Водночас ситуація, що склалася за останні чотири дні, ще не встигла критично позначитися на загальних показниках експорту, адже ці обсяги варто аналізувати в розрізі місяців або цілого року.

«Один день або навіть тиждень без відвантажень на річні обсяги не вплине. Реальний вплив буде, якщо така ситуація триватиме кілька місяців», — сказав Висоцький.

Окремо очільник Мінагрополітики звернувся до українських агровиробників із порадою не піддаватися ажіотажу та за можливості утриматися від імпульсивних угод.

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«Перша реакція — це зазвичай паніка, і ціни одразу падають. Звичайно, я не закликаю всіх повністю припинити продажі. Є внутрішнє споживання, експорт працює іншими маршрутами», — додав Висоцький.

Аграріям, які мають змогу, радять зачекати кілька днів або тижнів до стабілізації ситуації на ринку, аби вигідно продати свої товари.

Росія атакує українські та іноземні судна в Чорному морі

Нагадаємо, російські війська завдали удару трьома крилатими ракетами Х-59/Х-69 по цивільному суховантажу GOLDEN LEO під прапором Гвінеї-Бісау, який із вантажем кукурудзи виходив із порту на Одещині в напрямку Босфору.

За даними Адміністрації морських портів України, кількість жертв цієї атаки зросла до 10 осіб, серед яких — український лоцман філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ».

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На борту судна перебували 18 людей: 17 іноземних членів екіпажу (громадяни Сирії та Індії) та українець. Внаслідок влучання в район правого борту надбудови виникла пожежа. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч: фахівцям вдалося локалізувати вогонь, врятувати та евакуювати до лікарні Одеси 8 осіб.

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