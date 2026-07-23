Український виробник PRACTIK пояснив, як за складом визначити якісний корм для собак і котів

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Як вибрати корм для кота чи собаки? Відповідь — на зворотному боці пакування. Саме склад показує, з яких інгредієнтів виготовлено корм, яке джерело білка використано, скільки м'яса містить рецептура та чи відповідає вона потребам собаки або кота.

Експерти PRACTIK пояснили, як швидко зрозуміти, що саме потрапляє в миску улюбленця.

Як читати склад корму: 5 речей, які потрібно перевірити

Є просте правило, про яке знають не всі: інгредієнти корму на етикетці розміщують у порядку спадання їхньої масової частки. Перші 3–5 позицій дають уявлення про основу рецептури, тому починати оцінювати склад корму для собак чи котів варто саме з них.

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М'ясні інгредієнти

Якісний повсякденний раціон має містити зрозуміле джерело тваринного білка серед основних інгредієнтів. Важливо оцінювати не лише його місце у списку, а й точну назву, відсоток та форму — свіже чи дегідратоване м’ясо. Зазвичай використовується яловичина, ягнятина, лосось та м’ясо птиці.

Формулювання «свіже м’ясо телятини 10%» або «дегідратоване м'ясо качки 30%» дають чітке уявлення про джерело білка та його частку в рецептурі.

Натомість «м'ясо та продукти його переробки», «м'ясні інгредієнти», «продукти тваринного походження» не показують, яке саме м'ясо використано та у якій кількості.

Жири

Жири — це не тільки калорії. Насамперед вони забезпечують організм енергією, допомагають жиророзчинним вітамінам засвоюватися та є джерелом омега-3 та омега-6 жирних кислот.

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Варто придивитися до їхнього походження. Якщо у складі вказано «жир лосося» або «курячий жир», це плюс до прозорого складу. Формулювання «тваринний жир» не уточнює походження компонента.

Клітковина

Про клітковину чули всі, але не завжди справедливо оцінюють її роль. Це важлива складова повноцінного раціону, що підтримує:

здорове травлення;

роботу ШКТ;

баланс кишкової мікрофлори.

Важливо дотримуватися балансу, адже недостатня чи надмірна кількість клітковини може впливати на роботу травної системи.

Вітаміни й мінерали

У повнораціонному кормі вітаміни, мінерали та мікроелементи мають бути збалансовані. Вони потрібні не лише для підтримання стану шерсті та кігтів, а й для нормальної роботи імунної та нервової систем, здоров’я кісток і суглобів.

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Прозорість рецептури

Після того як ви оцінили окремі компоненти, варто подивитися на склад загалом. Чи зрозуміло, з яких інгредієнтів складається корм? Чи зазначено їхнє походження? Чи є відсоток м'яса? Чим менше узагальнених назв і більше конкретики, тим простіше зробити усвідомлений вибір.

Прозорий склад як принцип

Узагальнені формулювання у складі лише ускладнюють оцінювання продукту. Натомість український виробник PRACTIK понад 11 років будує комунікацію на принципі абсолютної прозорості. На пакованні та на сайті компанії детально описано склад та походження інгредієнтів.

Залежно від лінійки раціони PRACTIK містять від 52% до 78% м'ясних інгредієнтів, зокрема до 20% — свіже м'ясо. Продукцію виробляють на власному підприємстві, сертифікованому за стандартом ISO 22000, а рецептури розробляють відповідно до рекомендацій FEDIAF.

Така відкритість дає можливість зрозуміти, що саме отримує улюбленець із кожною порцією. Петбатьки можуть самостійно проаналізувати продукт і зробити вибір на основі фактів, а не рекламних обіцянок. Саме так PRACTIK реалізує свою філософію: «їжа, а не корм».

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