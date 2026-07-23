Гортензії в’януть у спеку: п’ять порад, які допоможуть швидко врятувати квіти

Гортензії

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Гортензії цінують за рясне та тривале цвітіння, яке зазвичай триває від весни до осені. Після вкорінення ці декоративні кущі не потребують складного догляду, однак у період сильної спеки їм необхідно приділити більше уваги. Експерти із садівництва пояснили, чому гортензії починають в’янути влітку та які прості кроки допоможуть рослинам швидко відновитися.

Про це повідомило видання Real Simple.

За словами спеціаліста із садівництва AgriLife Extension та професора кафедри садівничих наук Техаського університету A&M Ларрі Штайна, в’янення під час високих температур є природною реакцією рослини. Таким чином гортензія намагається зберегти якомога більше вологи: листя опускається, щоб зменшити площу, яка перебуває під прямими сонячними променями, а продихи закриваються, скорочуючи випаровування води.

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Фахівець радить насамперед перевірити вологість ґрунту. Для цього потрібно розкопати землю на глибину приблизно 7–10 сантиметрів. Якщо вона залишається вологою, додатковий полив не потрібен. Якщо ж ґрунт сухий і розсипається, рослину необхідно ретельно полити.

Садівниця та експертка Easy Urban Gardens Аннет Гірд рекомендує поливати гортензії біля самої основи куща, щоб вода потрапляла безпосередньо до кореневої системи, а не на листя. Якщо рослина сильно зів’яла, після першого поливу вона радить зачекати кілька годин, перевірити стан ґрунту та за потреби повторити полив.

Щоб ґрунт довше утримував вологу, експерти радять використовувати мульчу або компост навколо вже добре вкорінених рослин. За словами Ларрі Штайна, мульча допомагає не лише зберігати воду, а й охолоджує ґрунт, що знижує ризик подальшого в’янення. Водночас експертка з гортензій Лоррейн Баллато зазначає, що компост також сприяє кращому утриманню вологи в землі.

Іноді причиною проблем стає надто густий кущ. Якщо гортензія сильно розрослася і має важку верхню частину, це може збільшувати втрати води. У такому разі Ларрі Штайн радить провести легку обрізку, щоб зменшити навантаження на рослину. Йдеться лише про помірне проріджування, видалення зів’ялих суцвіть, а також сухих, пошкоджених або відмерлих стебел. Надмірно обрізати гортензії в період активного росту фахівці не рекомендують.

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Ще один фактор, який може посилювати в’янення, — бур’яни та трава навколо кущів. Вони також споживають воду з ґрунту, через що гортензіям залишається менше вологи. Саме тому експерти радять регулярно очищати ділянку біля рослин від небажаної рослинності.

Окрему увагу варто приділити освітленню. За словами Ларрі Штайна, гортензії найкраще почуваються в умовах розсіяного або часткового затінення. Якщо рослина росте під палючим сонцем, під час спеки їй може знадобитися додатковий захист від прямих променів. Аннет Гірд зазначає, що навіть часткове затінення допоможе гортензіям легше пережити високі температури та швидше відновити свій вигляд.

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