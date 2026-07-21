Більші та солодші: що треба зробити з кущами томатів просто зараз, щоб отримати найкращий врожай

Помідори потребують уваги, щоб потішити крупними стиглими плодами / © pixabay.com

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Відомий садовий експерт та автор популярного блогу під псевдонімом Ish поділився зі своїми підписниками дієвими порадами щодо правильного догляду за томатами в літній період.

Як стимулювати ріст рослин та змусити недостиглі плоди швидко червоніти, він розповів у TikTok.

«Якщо на ваших кущах з’явилося багато помідорів, але вони вперто залишаються зеленими, можливо, ви припускаєтеся кількох дрібних помилок. Проте не хвилюйтеся, це дуже легко виправити», — заспокоює фахівець.

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Вода та спеціальне меню для кущів

Насамперед блогер радить забезпечити рослинам рясний та регулярний полив. У період літньої спеки зволожувати землю під томатами потрібно щодня, щоб не допустити небезпечного пересихання кореневої системи.

«Ви ж не хочете, щоб ґрунт пересох, особливо в період плодоношення, адже це суттєво уповільнить ріст і, що гірше, змусить плоди тріскатися», — наголошує експерт.

Що стосується живлення, то найкращим вибором стане спеціальне комплексне добриво для томатів, яке багате на калій та фосфор. Зазвичай таку процедуру проводять раз на два тижні: поливають розчином безпосередньо ґрунт біля кореня рослини та уникають потрапляння на листя. Проте, якщо ваші плоди надто довго залишаються зеленими, частоту підживлення можна сміливо збільшити до одного разу на тиждень.

Доступ до сонця та видалення зайвого

Щоб допомогти плодам дозріти, городникам також потрібно критично оцінити, скільки сонячного світла отримує кожен кущ. Сонячне проміння є не лише життєво необхідним для існування рослини, а й працює як головний каталізатор процесу почервоніння томатів.

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Саме тому фахівець рекомендує безжально відщипувати ті стебла та листя, які загороджують світло до гілок із плодами. Таке проріджування куща також покращує циркуляцію повітря, що надійно захищає врожай від появи грбкових хвороб під час вологої погоди.

«Проріджування допомагає зберегти енергію рослини, яка марно витрачається на ці зайві пагони, і спрямувати її безпосередньо у плоди, що для нас є абсолютно ідеальним варіантом», — пояснює автор ролика.

Правильна стратегія наприкінці сезону

Коли сезон збору врожаю повільно добігатиме кінця, власникам ділянок варто бути особливо уважними до своїх грядок. Якщо на кущах висить суміш із великих і зовсім дрібних зелених плодів, необхідно вчасно втрутитися в цей процес.

Експерт радить не боятися обривати найменші недостиглі помідори, які вже не встигнуть вирости. Ця хитра дія відбере живильну енергію у дрібних зав’язей і дозволить більшим плодам отримати всі необхідні ресурси для остаточного дозрівання.

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Нагадаємо, помідори є одними з найбільш спраглих рослин у літньому городі. У періоди сильної спеки поливання помідорів у неправильний час доби може завдати більше шкоди, ніж користі, і правильний полив має вирішальне значення для здоров’я та довголіття ваших томатів.

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