Україна отримала від МВФ ще 690 млн доларів: куди спрямують кошти

МВФ / © Associated Press

Реклама

До державного бюджету України надійшов другий транш обсягом близько 690 млн доларів у межах нової чотирирічної програми Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

“Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків”, – заявив премʼєр-міністр.

Реклама

Це другий транш, який Україна отримала від МВФ за новою програмою співпраці.

Водночас, додають в МВФ, українська влада погодилася на низку коригувальних заходів і оновила графік реалізації ключових реформ. Київ підтвердив готовність і надалі виконувати зобов’язання в межах програми Фонду.

«Органи влади погодилися на коригувальні дії та переглянули терміни ключових реформ, водночас підтверджуючи свої зобов’язання щодо виконання цілей програми у фіскальному, управлінському, антикорупційному, енергетичному та фінансовому секторах», — зазначили у МВФ.

Новини партнерів