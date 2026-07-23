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ТСН у соціальних мережах

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Україна отримала від МВФ ще 690 млн доларів: куди спрямують кошти

Кошти вже надійшли до державного бюджету та підуть на підтримку макрофінансової стабільності й фінансування пріоритетних видатків.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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МВФ

МВФ / © Associated Press

До державного бюджету України надійшов другий транш обсягом близько 690 млн доларів у межах нової чотирирічної програми Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

“Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків”, – заявив премʼєр-міністр.

Це другий транш, який Україна отримала від МВФ за новою програмою співпраці.

Водночас, додають в МВФ, українська влада погодилася на низку коригувальних заходів і оновила графік реалізації ключових реформ. Київ підтвердив готовність і надалі виконувати зобов’язання в межах програми Фонду.

«Органи влади погодилися на коригувальні дії та переглянули терміни ключових реформ, водночас підтверджуючи свої зобов’язання щодо виконання цілей програми у фіскальному, управлінському, антикорупційному, енергетичному та фінансовому секторах», — зазначили у МВФ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
82
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