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Україна отримала від МВФ ще 690 млн доларів: куди спрямують кошти
Кошти вже надійшли до державного бюджету та підуть на підтримку макрофінансової стабільності й фінансування пріоритетних видатків.
До державного бюджету України надійшов другий транш обсягом близько 690 млн доларів у межах нової чотирирічної програми Міжнародного валютного фонду.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
“Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків”, – заявив премʼєр-міністр.
Це другий транш, який Україна отримала від МВФ за новою програмою співпраці.
Водночас, додають в МВФ, українська влада погодилася на низку коригувальних заходів і оновила графік реалізації ключових реформ. Київ підтвердив готовність і надалі виконувати зобов’язання в межах програми Фонду.
«Органи влади погодилися на коригувальні дії та переглянули терміни ключових реформ, водночас підтверджуючи свої зобов’язання щодо виконання цілей програми у фіскальному, управлінському, антикорупційному, енергетичному та фінансовому секторах», — зазначили у МВФ.