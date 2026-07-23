НБУ попередив банки про фінмоніторинг: що треба знати і кого перевірять

Банк / © ТСН

Реклама

Національний банк України (НБУ) направив фінустановам нові вказівки щодо перевірки клієнтів і уточнив, за якими ознаками виявляти фіктивні компанії.

Про це йдеться у листі від НБУ.

У цьому листі під номером 25-0010/65703 перелічено характерні риси підприємств, які можуть виявитися фіктивними. Як правило, це щойно зареєстровані ФОП чи юридичні особи, або ж фірми, які тривалий час не провадили жодної діяльності. До основних ознак таких суб’єктів належать:

Реклама

незначна кількість працівників;

невеликий розмір статутного капіталу;

одноосібний посадово-засновницький склад;

розбіжності у відомостях про кінцевого бенефіціара;

молодь або люди похилого віку у складі керівництва;

взаємодія з великою кількістю новостворених компаній-контрагентів;

незначні обсяги задекларованих доходів і багатомільйонні обороти за рахунками.

Загалом перелік містить 12 критеріїв. Оскільки частина з них сформульована досить розмито, під прискіпливий контроль ризикує потрапити велика кількість ФОПів та бізнесів. Очікується, що банки частіше запускатимуть процедури фінмоніторингу, аби активніше викривати фіктивні фірми.

Крім цього, регулятор надав банкам порада щодо виявлення підприємців, залучених до ухилення від податків, легалізації тіньових доходів, фінансування тероризму, нелегального обігу товарів та махінацій із податковим кредитом з ПДВ.

«НБУ під час здійснення нагляду за банками виявив здійснення компаніями-резидентами фінансових операцій, які дають підстави вважати, що їх учасники використовують механізм «скруток» / «зустрічних потоків» (далі — механізм з ознаками фіктивності)», — йдеться в листі.

До переліку ознак входить відсутність документів про транспортування і зберігання продукції, грошові надходження за товари, що не відповідають виду діяльності імпортера, несплата податків, відсутність платежів за комунальні послуги чи оренду приміщення та інше.

Реклама

Податки в Україні 2026 — останні новини

Всупереч численним інтернет-домислам, приєднання України до Європейського Союзу не передбачає автоматичного перегляду ставок основних податків, оскільки цей суверенний інструмент залишається виключно у компетенції держави та залежить від внутрішньої економічної ситуації. Натомість євроінтеграція для податкової сфери передусім означає гармонізацію законодавства та ІТ-систем із європейськими стандартами, зокрема у сфері ПДВ, автоматичного обміну інформацією та цифровізації процесів, що і є головним завданням згідно з Національною стратегією доходів.

Варто зауважити, що українські пенсіонери за віком мають право не сплачувати земельний податок, але ця пільга діє лише в межах встановлених норм площі, наприклад, до двох гектарів для городництва чи до 0,10–0,25 гектара під житлом залежно від типу населеного пункту.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів