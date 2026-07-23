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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

Нічні обстріли України, дрони знову полюють на склади Wildberries: головні новини ночі 23 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Дрон Лютий

Дрон Лютий / © скриншот з відео

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 липня 2026 року:

  • Росію атакували дрони: у Воронежі могли вразити важливий логістичний центр Wildberries Читати далі –>

  • Україна паралізує головний порт Росії: Москва пішла на екстрені обмеження Читати далі –>

  • «Усі можуть помилятися»: Портников звернувся до прихильників і критиків Драпатого Читати далі –>

  • У двох великих обласних центрах після опівночі пролунали вибухи Читати далі –>

  • Вночі ворог атакував Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
52
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