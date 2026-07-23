Зіткнення двох культур у ЗСУ: німецький експерт пояснив відставку Сирського та призначення Драпатого

Драпатий і Сирський

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Німецький військовий експерт та колишній радник міністерства оборони ФРН Ніко Ланге розглядає суперечку щодо керівництва української армії як культурне зіткнення двох поколінь.

Чому усунули генерала Сирського і чого очікувати від Михайла Драпатого, експерт розповів виданню Tagesschau.

На його думку, за звільненням Сирського криється конфлікт, який нібито існує з 2014 року, а саме, зіткнення культур в українських Збройних силах.

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«З одного боку, молодші командири чи солдати, які тісно пов’язані з громадянським суспільством, а також люди з цивільного життя, які до війни займалися чимось іншим, були власниками малого бізнесу чи менеджерами. Вони звикли ухвалювати рішення децентралізовано. Вони хочуть бути незалежними, діяти дуже швидко та відкриті до нових технологій. Це одна культура», — пояснив Ніко Ланге.

Іншою стороною він називає пострадянські Збройні сили України, які значною мірою покладаються на командування та слухняність, а також на централізовані структури, і які, принаймні в деяких аспектах, мають репутацію не дуже відкритих до інновацій та технологій.

«Ненавмисно спровокувавши ці протести, Зеленський розв’язав цей давно назріваючий конфлікт. У особі генерала Михайла Драпатого Зеленський тепер призначив когось, хто більше підтримує модернізацію», — каже Ланге.

Спадок Сирського

Водночас, експерт визнав заслуги Сирського. За його словами, колишній головком безсумнівно, досяг успіхів. І він несе значну відповідальність за те, що Україна не лише втримала свої позиції, а й спричинила Росії значні проблеми, наприклад, Курською наступальною операцією, а тепер здійснює удари вглиб Росії. Спроби ізолювати Крим — все це під відповідальність Сирського.

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Тим не менш, Ланге погодився, що Сирський «має репутацію людини, яка іноді недостатньо цінує солдатів».

«Його звинувачували в тому, що він занадто довго утримував певні міста, що призводило до великих втрат. З військової точки зору, це не так легко оцінити, і також виникає питання про деяких із тих, хто демонструє або одразу пропонує свою думку: що вони насправді знають про роботу Сирського? Багато з того, що він зробив, обов’язково є секретом. Просто не так легко оцінити його діяльність», — зазначив він.

Чого очікувати від Драпатого

«Драпатий — це людина, яка раніше належала до керівництва збройних сил. А новопризначений начальник штабу також раніше був заступником. Це не фундаментальні зміни. Нереалістично думати, що лише образ головнокомандувача докорінно визначатиме майбутнє українських Збройних сил», — пояснив Ланге.

За його словами, Україна вступила в нову фазу війни кілька тижнів тому, оскільки, маючи безпілотники та власноруч розроблені системи озброєння, вона здатна чинити тиск на Росію далекобійною зброєю, завдаючи значної шкоди як на півдні, поблизу окупованого Криму, так і глибоко в глибині країни РФ. Тепер це стосується також кораблів і катерів в Азовському та Чорному морі.

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На думку експерта, Драпатий, безумовно, розширить цей підхід. Він пояснив, що найбільша надія України полягає в тому, що шляхом тиску, зокрема через «глибокі удари», це порушить фінансове постачання Росії через продаж енергоносіїв, дестабілізує систему Путіна та змусить його хоча б розглянути секторальне припинення вогню, тобто розпочати переговори про припинення вогню далекобійних ударів один по одному.

«Примітно, що людина, яка неодноразово командувала бойовими частинами та сама воювала з 2014 року, пройшла шлях від командира батальйону до головнокомандувача збройних сил під час війни. Це суттєво кваліфікує його та, ймовірно, позитивно вплине на ведення війни в Україні», — припустив німецький аналітик.

Також він звернув увагу на вік: Драпатому 42 роки. Російському головнокомандувачу Валерію Герасимову — 70. Виходить, що різні покоління воюють одне проти одного. Це впливає на доктрину, структуру, використання технологій та маневреність.

«Я вважаю, що це погана новина для Росії, і саме так прокоментували це російські експерти. Вони дуже поважають той факт, що українські Збройні сили тепер мають такого головнокомандувача», — підсумував Ніко Ланге.

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Нагадаємо, що 43-річний генерал-майор Михайло Драпатий став новим головкомом ЗСУ замість звільненого Олександра Сирського.

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