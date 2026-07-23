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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1046
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РФ атакувала обласний центр: під ударом опинилися будинки — перші наслідки

Росія знову влаштувала нічну атаку на обласний центр.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дим.

Дим. / © Associated Press

Агресорка Росія всю ніч 23 липня знову тероризувала Одесу. Минулося без травмованих, але є пошкодження.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Майже всю ніч ворог атакував Одесу. На щастя, минулося без постраждалих», — наголосив чиновник.

Внаслідок удару по Одесі у місті пошкоджено інфраструктуру, кілька автівок, офісне приміщення та скління приватних будинків.

Зауважимо, від опівночі в обласному центрі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Остання тривала від 05:56 до 06:08. Військові попереджали про БпЛА і крилаті ракети у напрямку міста.

Нагадаємо, у Сумах і Одесі після опівночі пролунали вибухи. Перед цим ПС ЗСУ попереджали про рух російських ударних безпілотників у напрямку обласних центрів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1046
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