- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 716
- Час на прочитання
- 3 хв
Закрутіть хоча б кілька банок: топ-3 салати з кабачків на зиму, рецепт яких проситимуть усі
Сезон кабачків у самому розпалі, а отже настав ідеальний час поповнити запаси на зиму.
Кабачки чудово смакують не лише свіжими, а й у домашніх закрутках. Якщо хочете урізноманітнити зимове меню, спробуйте приготувати три популярні салати, які поєднують прості овочі, насичений смак і легкість у приготуванні.
ТСН.ua зібрав три перевірені рецепти — пікантні кабачки по-корейськи, овочевий салат із морквою та ароматну закуску з баклажанами й томатами.
Кабачки по-корейськи
Корейська морква давно стала улюбленою закускою на українських столах, але не менш смачними виходять і кабачки.
Інгредієнти:
кабачки — 1,5 кг
морква — 3 шт
болгарський перець — 2–3 шт
цибуля — 1–2 шт.
часник — 1 головка
приправа для корейської моркви — за смаком
сіль — 1 ст. л.
цукор — 4 ст. л.
оцет 9% — 80 мл
рослинна олія — 80 мл.
Приготування
Кабачки очистіть від шкірки та натріть на спеціальній тертці для корейської моркви. Моркву натріть так само, а болгарський перець і цибулю наріжте тонкою соломкою. Часник подрібніть.
Усі овочі перекладіть до великої миски, додайте сіль, цукор, приправу для корейської моркви, оцет та олію. Перемішайте салат і залиште на 2–3 год., щоб овочі пустили сік і промаринувалися.
Розкладіть салат у стерилізовані банки разом із маринадом. Накрийте кришками та стерилізуйте банки приблизно 15–20 хв.
Після цього закрутіть, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.
Салат з морквою та часником
Такий салат із кабачків виходить соковитим, ароматним і чудово смакує взимку як самостійна закуска або гарнір до м’ясних страв.
Інгредієнти:
кабачки — 1 кг
морква — 2–3 шт.
рослинна олія — 80 мл
оцет 9% — 50 мл
цукор — 2 ст. л.
сіль — 1 ст. л. без гірки
часник — 4–5 зубчиків
свіжа зелень — невеликий пучок.
Приготування
Кабачки очистіть від шкірки і наріжте невеликими кубиками. Моркву очистіть і натріть на великій тертці.
У сковороді розігрійте половину рослинної олії, викладіть моркву та тушкуйте приблизно 15–20 хв, аби вона стала м’якою.
Додайте до моркви кабачки, влийте решту олії, оцет, всипте цукор і сіль. Тушкуйте ще 20 хв.
Наприкінці додайте дрібно нарізану зелень і пропущений через прес часник. Готуйте ще 2–3 хв.
Гарячий салат розкладіть у стерилізовані банки, накрийте кришками та стерилізуйте 15–20 хв. Потім закрутіть, переверніть банки догори дном і залиште до повного охолодження.
Салат із кабачків та баклажанів на зиму
Якщо в сезон овочів хочеться приготувати універсальну закуску на зиму, зверніть увагу на цей салат із кабачків, баклажанів та помідорів.
Інгредієнти:
кабачки — 1,5 кг
помідори — 2,5 кг
баклажани — 1,5 кг
солодкий перець — 500 г
цибуля — 700 г
цукор — 200 г
сіль — 2 ст. л.
соняшникова олія — 200 мл
оцет 9% — 6 ст. л
Приготування
Помідори та половину очищених від шкірки кабачків подрібніть блендером або пропустіть через м’ясорубку до однорідної маси.
Баклажани і решту кабачків наріжте великими шматочками, щоб вони не розварилися під час приготування. Цибулю й солодкий перець наріжте невеликими кубиками.
У велику каструлю перекладіть томатну масу та всі нарізані овочі. Додайте олію, сіль і цукор. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою та тушкуйте на помірному вогні 15–20 хв.
Наприкінці влийте оцет, перемішайте та проваріть ще 2–3 хвилини.
Гарячий салат розкладіть у стерилізовані банки, герметично закрийте кришками, переверніть догори дном, укутайте рушником або пледом і залиште до повного охолодження.
Нагадаємо, ми писали про те, як правильно заморозити кабачки на зиму.