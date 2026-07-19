ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
716
Час на прочитання
3 хв

Закрутіть хоча б кілька банок: топ-3 салати з кабачків на зиму, рецепт яких проситимуть усі

Сезон кабачків у самому розпалі, а отже настав ідеальний час поповнити запаси на зиму.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Кабачки.

Кабачки. / © unsplash.com

Кабачки чудово смакують не лише свіжими, а й у домашніх закрутках. Якщо хочете урізноманітнити зимове меню, спробуйте приготувати три популярні салати, які поєднують прості овочі, насичений смак і легкість у приготуванні.

ТСН.ua зібрав три перевірені рецепти — пікантні кабачки по-корейськи, овочевий салат із морквою та ароматну закуску з баклажанами й томатами.

Кабачки по-корейськи

Корейська морква давно стала улюбленою закускою на українських столах, але не менш смачними виходять і кабачки.

Інгредієнти:

  • кабачки — 1,5 кг

    морква — 3 шт

  • болгарський перець — 2–3 шт

  • цибуля — 1–2 шт.

  • часник — 1 головка

  • приправа для корейської моркви — за смаком

  • сіль — 1 ст. л.

  • цукор — 4 ст. л.

  • оцет 9% — 80 мл

  • рослинна олія — 80 мл.

Приготування

  1. Кабачки очистіть від шкірки та натріть на спеціальній тертці для корейської моркви. Моркву натріть так само, а болгарський перець і цибулю наріжте тонкою соломкою. Часник подрібніть.

  2. Усі овочі перекладіть до великої миски, додайте сіль, цукор, приправу для корейської моркви, оцет та олію. Перемішайте салат і залиште на 2–3 год., щоб овочі пустили сік і промаринувалися.

  3. Розкладіть салат у стерилізовані банки разом із маринадом. Накрийте кришками та стерилізуйте банки приблизно 15–20 хв.

  4. Після цього закрутіть, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Салат з морквою та часником

Такий салат із кабачків виходить соковитим, ароматним і чудово смакує взимку як самостійна закуска або гарнір до м’ясних страв.

Інгредієнти:

  • кабачки — 1 кг

  • морква — 2–3 шт.

  • рослинна олія — 80 мл

  • оцет 9% — 50 мл

  • цукор — 2 ст. л.

  • сіль — 1 ст. л. без гірки

  • часник — 4–5 зубчиків

  • свіжа зелень — невеликий пучок.

Приготування

  1. Кабачки очистіть від шкірки і наріжте невеликими кубиками. Моркву очистіть і натріть на великій тертці.

  2. У сковороді розігрійте половину рослинної олії, викладіть моркву та тушкуйте приблизно 15–20 хв, аби вона стала м’якою.

  3. Додайте до моркви кабачки, влийте решту олії, оцет, всипте цукор і сіль. Тушкуйте ще 20 хв.

  4. Наприкінці додайте дрібно нарізану зелень і пропущений через прес часник. Готуйте ще 2–3 хв.

  5. Гарячий салат розкладіть у стерилізовані банки, накрийте кришками та стерилізуйте 15–20 хв. Потім закрутіть, переверніть банки догори дном і залиште до повного охолодження.

Салат із кабачків та баклажанів на зиму

Якщо в сезон овочів хочеться приготувати універсальну закуску на зиму, зверніть увагу на цей салат із кабачків, баклажанів та помідорів.

Інгредієнти:

  • кабачки — 1,5 кг

  • помідори — 2,5 кг

  • баклажани — 1,5 кг

  • солодкий перець — 500 г

  • цибуля — 700 г

  • цукор — 200 г 

  • сіль — 2 ст. л.

  • соняшникова олія — 200 мл

  • оцет 9% — 6 ст. л

Приготування

  1. Помідори та половину очищених від шкірки кабачків подрібніть блендером або пропустіть через м’ясорубку до однорідної маси.

  2. Баклажани і решту кабачків наріжте великими шматочками, щоб вони не розварилися під час приготування. Цибулю й солодкий перець наріжте невеликими кубиками.

  3. У велику каструлю перекладіть томатну масу та всі нарізані овочі. Додайте олію, сіль і цукор. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою та тушкуйте на помірному вогні 15–20 хв.

  4. Наприкінці влийте оцет, перемішайте та проваріть ще 2–3 хвилини.

  5. Гарячий салат розкладіть у стерилізовані банки, герметично закрийте кришками, переверніть догори дном, укутайте рушником або пледом і залиште до повного охолодження.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно заморозити кабачки на зиму.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
716
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie