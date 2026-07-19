Закрутіть хоча б кілька банок: топ-3 салати з кабачків на зиму, рецепт яких проситимуть усі

Кабачки. / © unsplash.com

Реклама

Кабачки чудово смакують не лише свіжими, а й у домашніх закрутках. Якщо хочете урізноманітнити зимове меню, спробуйте приготувати три популярні салати, які поєднують прості овочі, насичений смак і легкість у приготуванні.

ТСН.ua зібрав три перевірені рецепти — пікантні кабачки по-корейськи, овочевий салат із морквою та ароматну закуску з баклажанами й томатами.

Кабачки по-корейськи

Корейська морква давно стала улюбленою закускою на українських столах, але не менш смачними виходять і кабачки.

Реклама

Інгредієнти:

кабачки — 1,5 кг морква — 3 шт

болгарський перець — 2–3 шт

цибуля — 1–2 шт.

часник — 1 головка

приправа для корейської моркви — за смаком

сіль — 1 ст. л.

цукор — 4 ст. л.

оцет 9% — 80 мл

рослинна олія — 80 мл.

Приготування

Кабачки очистіть від шкірки та натріть на спеціальній тертці для корейської моркви. Моркву натріть так само, а болгарський перець і цибулю наріжте тонкою соломкою. Часник подрібніть. Усі овочі перекладіть до великої миски, додайте сіль, цукор, приправу для корейської моркви, оцет та олію. Перемішайте салат і залиште на 2–3 год., щоб овочі пустили сік і промаринувалися. Розкладіть салат у стерилізовані банки разом із маринадом. Накрийте кришками та стерилізуйте банки приблизно 15–20 хв. Після цього закрутіть, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Салат з морквою та часником

Такий салат із кабачків виходить соковитим, ароматним і чудово смакує взимку як самостійна закуска або гарнір до м’ясних страв.

Інгредієнти:

Реклама

кабачки — 1 кг

морква — 2–3 шт.

рослинна олія — 80 мл

оцет 9% — 50 мл

цукор — 2 ст. л.

сіль — 1 ст. л. без гірки

часник — 4–5 зубчиків

свіжа зелень — невеликий пучок.

Приготування

Кабачки очистіть від шкірки і наріжте невеликими кубиками. Моркву очистіть і натріть на великій тертці. У сковороді розігрійте половину рослинної олії, викладіть моркву та тушкуйте приблизно 15–20 хв, аби вона стала м’якою. Додайте до моркви кабачки, влийте решту олії, оцет, всипте цукор і сіль. Тушкуйте ще 20 хв. Наприкінці додайте дрібно нарізану зелень і пропущений через прес часник. Готуйте ще 2–3 хв. Гарячий салат розкладіть у стерилізовані банки, накрийте кришками та стерилізуйте 15–20 хв. Потім закрутіть, переверніть банки догори дном і залиште до повного охолодження.

Салат із кабачків та баклажанів на зиму

Якщо в сезон овочів хочеться приготувати універсальну закуску на зиму, зверніть увагу на цей салат із кабачків, баклажанів та помідорів.

Інгредієнти:

кабачки — 1,5 кг

помідори — 2,5 кг

баклажани — 1,5 кг

солодкий перець — 500 г

цибуля — 700 г

цукор — 200 г

сіль — 2 ст. л.

соняшникова олія — 200 мл

оцет 9% — 6 ст. л

Приготування

Реклама

Помідори та половину очищених від шкірки кабачків подрібніть блендером або пропустіть через м’ясорубку до однорідної маси. Баклажани і решту кабачків наріжте великими шматочками, щоб вони не розварилися під час приготування. Цибулю й солодкий перець наріжте невеликими кубиками. У велику каструлю перекладіть томатну масу та всі нарізані овочі. Додайте олію, сіль і цукор. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою та тушкуйте на помірному вогні 15–20 хв. Наприкінці влийте оцет, перемішайте та проваріть ще 2–3 хвилини. Гарячий салат розкладіть у стерилізовані банки, герметично закрийте кришками, переверніть догори дном, укутайте рушником або пледом і залиште до повного охолодження.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно заморозити кабачки на зиму.

Новини партнерів