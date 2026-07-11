Як приготувати маринад для кабачків: топ-3 рецептів, які зроблять овочі неймовірно смачними

Як маринувати кабачки / © Credits

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Сезон кабачків — чудова нагода урізноманітнити домашнє меню легкими закусками. Один із найпростіших способів приготування цього овоча — маринування. Правильно підібраний маринад робить кабачки ароматними, соковитими й пікантними, а сам процес займає зовсім небагато часу.

У матеріалі ТСН.ua пропонуємо три перевірені рецепти маринаду, які чудово підходять як для молодих кабачків, так і для більших плодів.

Класичний часниковий маринад

Цей рецепт вважається універсальним. Кабачки виходять ніжними, з легкою кислинкою і приємним ароматом часнику.

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Інгредієнти

На 1 кг кабачків:

50 мл рослинної або оливкової олії

2 ст. л. яблучного або винного оцту

3 зубки часнику

1 ст. л. цукру

1 ч. л. солі

чорний мелений перець

кріп і петрушка

Як приготувати

Часник пропустіть через прес, зелень дрібно наріжте. З’єднайте олію, оцет, сіль, цукор і спеції, після чого добре перемішайте до розчинення кристалів. Кабачки наріжте тонкими кружальцями або стрічками, злегка обсмажте або швидко відваріть протягом двох хвилин. Перекладіть овочі до ємності, залийте маринадом і залиште в холодильнику щонайменше на дві години. Найкращого смаку закуска набуває через 8–12 годин.

Медово-гірчичний маринад

Такий варіант сподобається тим, хто любить поєднання солодких і гострих ноток. Мед пом’якшує кислоту, а гірчиця додає характерної пікантності.

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Інгредієнти

На 1 кг кабачків знадобиться:

3 ст. л. оливкової олії

2 ст. л. лимонного соку

1 ст. л. меду

1 ст. л. діжонської гірчиці

2 зубки часнику

1 ч. л. солі

мелений чорний перець

свіжа петрушка

Покрокове приготування

Змішайте мед із лимонним соком до однорідності. Додайте олію, гірчицю, часник і спеції, після чого ще раз ретельно збийте віничком. Залийте кабачки готовою сумішшю та акуратно перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий маринадом. Перед подаванням залиште страву в холодильнику щонайменше на три години.

Пряний маринад із соєвим соусом

Якщо хочеться отримати насиченіший смак, варто звернути увагу на азійські мотиви. Соєвий соус чудово поєднується з молодими кабачками, а кунжут додає закусці приємного аромату.

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Інгредієнти

На 1 кг овочів:

3 ст. л. соєвого соусу

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. рисового або яблучного оцту

2 зубки часнику

1 ч. л. меду

1 ч. л. кунжуту

дрібка пластівців чилі

зелена цибуля

Спосіб приготування

Змішайте соєвий соус, оцет, мед та олію. Додайте подрібнений часник, кунжут і перець. Полийте сумішшю підготовлені кабачки, обережно перемішайте та залиште маринуватися щонайменше на дві години. Перед подаванням прикрасьте зеленою цибулею.

Які кабачки найкраще підходять для маринування

Для таких закусок рекомендується використовувати молоді плоди завдовжки до 20 сантиметрів. Вони мають тонку шкірку, майже не містять великого насіння та швидко вбирають маринад.

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Якщо використовуються більші кабачки, їх бажано очистити від шкірки та видалити серцевину.

Корисні поради

Щоб закуска вийшла максимально соковитою, нарізайте кабачки дуже тонкими слайсами. Це дозволить маринаду швидше проникнути у м’якоть.

Не варто використовувати занадто багато оцту. Надлишок кислоти може перебити природний смак овочів.

Маринувати кабачки краще у скляному або керамічному посуді. Металеві ємності можуть вступати в реакцію з кислими інгредієнтами.

Готову закуску бажано зберігати в холодильнику не довше трьох-чотирьох днів. Найнасиченіший смак вона має протягом першої доби після приготування.

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