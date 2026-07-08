Що приготувати з кабачків: легкий рецепт корисної піци без зайвих борошна та калорій

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У сезон свіжих овочів дедалі більше людей шукають рецепти, які поєднують користь, легкість та насичений смак. Один із таких варіантів — піца на основі кабачків. Вона виходить соковитою, ароматною та менш калорійною, ніж класична версія на дріжджовому тісті.

До того ж рецепт не потребує складних інгредієнтів, а приготування займає трохи більше години. Як це зробити — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Чому варто спробувати піцу з кабачків

Основа з кабачків містить значно менше борошна, ніж традиційне тісто, завдяки чому страва виходить легшою для травлення. Кабачки багаті на клітковину, калій, магній, вітамін С та антиоксиданти. Вони добре поєднуються з сиром, томатами, грибами, курячим філе та іншими популярними інгредієнтами для піци.

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Ще одна перевага — універсальність. Цей рецепт можна адаптувати під безглютенове або низьковуглеводне харчування, використовуючи вівсяне, рисове чи мигдальне борошно.

Інгредієнти

Для основи:

2 середні кабачки (приблизно 600–700 г);

1 яйце;

80–100 г твердого сиру;

3–4 столові ложки борошна;

2 зубчики часнику;

сіль;

чорний мелений перець;

сушений орегано або італійські трави.

Для начинки:

100–120 г моцарели;

1–2 помідори;

70–100 г шинки або відвареного курячого філе (за бажанням);

кілька печериць;

2–3 столові ложки томатного соусу;

свіже листя базиліку;

оливки за смаком.

Покроковий рецепт

Крок 1. Підготуйте кабачки

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Натріть овочі на великій тертці. Посоліть масу та залиште приблизно на 15 хвилин, щоб виділилася зайва рідина. Після цього добре відіжміть кабачки руками або через марлю. Це один із найважливіших етапів: чим менше вологи залишиться, тим щільнішою буде основа.

Крок 2. Замісіть основу

До відтиснутих кабачків додайте яйце, натертий твердий сир, подрібнений часник, спеції та борошно. Ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Маса повинна бути густою та тримати форму. Якщо вона здається надто рідкою, можна додати ще трохи борошна.

Крок 3. Запечіть основу

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Деко застеліть пергаментом і злегка змастіть його олією. Викладіть кабачкову суміш у формі кола або прямокутника товщиною приблизно 1 сантиметр.

Випікайте у розігрітій до 200 °C духовці 20–25 хвилин, поки краї не стануть золотистими.

Крок 4. Додайте начинку

Дістаньте основу з духовки та рівномірно змастіть її томатним соусом. Зверху викладіть скибочки помідорів, гриби, шинку або курку, оливки та натерту чи порізану моцарелу. За бажанням посипте орегано або сушеним базиліком.

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Крок 5. Завершіть приготування

Поверніть піцу до духовки ще на 10–15 хвилин. Сир повинен повністю розплавитися, а краї — злегка підрум’янитися.

Перед подачею прикрасьте страву свіжим базиліком і дайте їй постояти 3–5 хвилин. Так шматочки буде значно легше нарізати.

Корисні поради

Щоб отримати максимально хрустку основу, використовуйте молоді кабачки та ретельно видаляйте з них вологу. Для більшої поживності можна додати до тіста кілька ложок вівсяних пластівців швидкого приготування або трохи насіння льону.

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Якщо хочеться зробити страву ще менш калорійною, замініть шинку запеченим курячим філе або зовсім відмовтеся від м’яса, збільшивши кількість овочів. Любителям більш насиченого смаку варто спробувати поєднання моцарели з пармезаном або додати трохи сиру фета.

Цей рецепт стане чудовою альтернативою класичній випічці для тих, хто стежить за харчуванням, прагне урізноманітнити сезонне меню або просто хоче приготувати щось нове із доступних літніх продуктів.

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