Ліниві вареники з черешнею на парі: легкий рецепт незвичного літнього десерту

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Літо — ідеальний час для домашніх десертів зі свіжими ягодами. Однією з таких страв можуть бути ліниві вареники з черешнею, приготовані на парі. Завдяки такому способу вони виходять особливо пишними, м’якими та соковитими.

На відміну від класичних вареників, цей рецепт не потребує тривалого ліплення. Сирне тісто готується швидко, а приготування на парі дозволяє отримати ніжну текстуру без ризику розварювання. Як приготувати — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Чому варто готувати вареники на парі

Приготування на парі має одразу кілька переваг. Вироби не вбирають зайву воду, тому залишаються повітряними та добре тримають форму. Крім того, сирне тісто набуває особливої ніжності, а начинка залишається соковитою.

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Які продукти знадобляться

Для тіста:

400 г кисломолочного сиру (5–9%);

1 яйце;

3 столові ложки цукру;

1 чайна ложка ванільного цукру;

дрібка солі;

180–220 г борошна;

1 чайна ложка розпушувача.

Для начинки:

250–300 г свіжої черешні;

2 столові ложки цукру;

1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю.

Для подачі:

сметана;

вершкове масло;

мед або ягідний соус;

листочки м’яти за бажанням.

Як правильно підготувати черешню

Ягоди добре промийте та обсушіть паперовими рушниками. Після цього видаліть кісточки. Якщо черешня дуже соковита, змішайте її з цукром і крохмалем. Завдяки цьому під час приготування сік не витікатиме, а перетвориться на ніжний ягідний соус усередині вареників.

Покроковий рецепт

Крок 1. Приготуйте сирне тісто

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Кисломолочний сир перетріть через сито або збийте блендером до однорідної консистенції. Додайте яйце, звичайний і ванільний цукор, сіль, після чого добре перемішайте.

Окремо просійте борошно разом із розпушувачем і поступово введіть у сирну масу. Замісіть м’яке тісто. Воно повинно трохи липнути до рук, але водночас легко формуватися. Надлишок борошна зробить вареники щільними, тому додавати його слід невеликими порціями.

Крок 2. Сформуйте вареники

Злегка присипте робочу поверхню борошном. Відщипуйте невеликі шматочки тіста, сформуйте з них круглі коржики, покладіть у центр кілька ягід черешні та ретельно защипніть краї.

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Для лінивого варіанту можна зробити невеликі кульки, заховавши ягоди всередині кожної.

Крок 3. Приготуйте на парі

Пароварку або решітку для приготування на парі змастіть вершковим маслом. Викладайте вареники на невеликій відстані один від одного, оскільки під час приготування вони збільшаться в об’ємі.

Готуйте приблизно 12–15 хвилин після активного закипання води. Не відкривайте кришку занадто часто, щоб не втрачати пару.

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Як подавати страву

Щойно вареники будуть готові, перекладіть їх у глибоку миску та додайте невеликий шматочок вершкового масла. Подавайте гарячими зі сметаною, густим йогуртом або медом. Чудовим доповненням стане ягідний соус із черешні чи полуниці, а також свіжа м’ята, яка додасть легкого літнього аромату.

Корисні поради

Для цього рецепту найкраще підходить сухий кисломолочний сир, адже він не потребує великої кількості борошна. Якщо використовуєте дуже солодку черешню, кількість цукру можна зменшити. Замість свіжих ягід підійде й заморожена черешня. Перед використанням її необхідно повністю розморозити та злити зайвий сік. Щоб тісто не прилипало до рук, злегка змочуйте долоні холодною водою або припилюйте їх борошном.

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