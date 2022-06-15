Як заморозити черешню на зиму з кісточками та без

Як заморозити черешню на зиму з кісточками та без

Заморожування черешні на зиму дозволяє зберегти її природний колір, смак та максимальну кількість вітамінів та мікроелементів. Заморожувати черешню можна як з кісточками, так і без кісточок.

Заморожена черешня без кісточок чудово підійде для приготування компотів та киселів, а черешня, заморожена без кісточок – для приготування випічки, вареників тощо.

Готуємо черешню до заморозки

Для цього черешню ретельно промийте під проточною водою, обірвіть хвостики, видаліть зіпсовані ягоди. Перекладіть чисту черешню в друшляк, щоб стікала вода. Щоб просушити черешню, розкладіть її на паперовому рушнику, складеному вдвічі на 25-30 хвилин.

Найкраще заморожувати черешню в харчових контейнерах для заморозки або спеціальних пакетах зі застібкою, або, можна та у звичайних целофанових пакетах.

Як заморожувати черешню

Заморожувати черешню з кісточками та без потрібно окремо. Якщо ви вирішили заморожувати черешню без кісточок, то за допомогою спеціального пристрою для видалення кісточок або можна скористатися шпилькою, видаліть кісточки з ягід. Перекладіть черешню з кісточками (або черешню без кісточок) в один шар, заберіть в морозилку на 1 або 2 доби - за цей час ягоди добре заморозяться. Ягоди не втрачають своєї форми після заморожування. Заморожену черешню перекладіть у харчовий контейнер чи пакети із застібкою для заморозки. Черешня в контейнерах чи пакетах повинна лежати вільно. Пакети чи контейнери з кісточками та без бажано, щоб не переплутати,підписати, вказавши дату та різновид заготівлі. Покласти у морозилку на зиму. Щоб заморозити черешню з цукром, потрібно дістати з черешні кісточки, викласти ягоди в контейнері шарами. Кожен шар пересипати цукром з розрахунку 100-200 грамів на 1 кілограм. Таке заморожування є ідеальною готовою начинкою для випічки. Для заморозки черешні у власному соку з третини ягід роблять пюре у блендері, можна з доданням невеликої кількості цукру. Ягоди розкладають в контейнері на половину, додати туди пюре та поставити в морозильну камеру. Таку заготівлю можна використовувати як соус до млинців. Можна заморозити черешню у сиропі. Необхідно взяти цукор і воду в пропорції один до одного. Приготувати сироп, закип’ятивши воду та додавши до неї цукор. Охолодити сироп і поставити в холодильник (не в морозилку) на пару години. Частину помитих ягід з видаленими кісточками викладають у контейнери так, щоб вони займали дві третини та заливають сиропом.

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