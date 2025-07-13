Как заморозить черешню

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Замороженная черешня отлично подойдет для приготовления компотов и киселей, а ягода, замороженная без косточек, для приготовления выпечки, вареников и т.п.

Готовим черешню к замораживанию

Для этого черешню тщательно промойте под проточной водой, оборвите хвостики, удалите испорченные ягоды. Переложите чистую черешню в дуршлаг, чтобы стекала вода. Чтобы просушить черешню, разложите ее на бумажном полотенце, сложенном вдвое на 25-30 минут.

Лучше всего замораживать черешню в пищевых контейнерах для замораживания или в специальных пакетах с застежкой, или можно в обычных целлофановых пакетах.

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Как замораживать черешню

Замораживать черешню с косточками и без нужно отдельно. Если вы решили замораживать черешню без косточек, то с помощью специального устройства для удаления косточек или можно воспользоваться шпилькой, удалите косточки из ягод. Переложите черешню с косточками (или черешню без косточек) в один слой, заберите в морозилку на 1 или 2 суток — за это время ягоды хорошо заморозятся. Ягоды не теряют свою форму после замораживания. Замороженную черешню переложите в пищевой контейнер или пакеты с застежкой для заморозки. Черешня в контейнерах или пакетах должна лежать свободно. Пакеты или контейнеры с косточками и без желания, чтобы не перепутать, подписать, указав дату и разновидность заготовки. Положить в морозилку на зиму. Чтобы заморозить черешню с сахаром, нужно извлечь из черешни косточки, выложить ягоды в контейнере слоями. Каждый пласт пересыпать сахаром из расчета 100-200 граммов на 1 килограмм. Такая заморозка является идеальной готовой начинкой для выпечки. Для замораживания черешни в собственном соке из трети ягод делают пюре в блендере, можно с добавлением небольшого количества сахара. Ягоды разложить в контейнере наполовину, добавить туда пюре и поставить в морозильную камеру. Такую заготовку можно использовать как соус к блинам. Можно заморозить черешню в сиропе. Необходимо взять сахар и воду в пропорции друг к другу. Приготовить сироп, вскипятив воду и добавить к ней сахар. Охладить сироп и поставить в холодильник (не до морозилки) на несколько часов. Часть вымытых ягод с удаленными косточками выкладывают в контейнеры так, чтобы они занимали две трети и заливают сиропом.