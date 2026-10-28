День ангела 4 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 4 ноября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 4 ноября

4 ноября 2026 поздравьте с именинами Григория, Ивана, Илью, Николая, Александра, Симона, Степана.

Григорий — древнегреческое происхождение, означает «бодрый». В детстве активный, непоседливый. Во взрослом возрасте становится дерзким.

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Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

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Илья — древнееврейские корни, толкуется как «мой Бог Яхве». В детстве хорошо учится, хочет добиться идеального результата. Во взрослом возрасте становится прямолинейным.

Николай — древнегреческое происхождение, означает «победитель народов». В детстве спокоен, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится решительным.

Александр — древнегреческое имя, переводится как «защитник». В детстве смелый, подвижный. Во взрослом возрасте становится верным.

Симон — древнееврейские корни, толкуется как «услышанный Господом». В детстве улыбающийся, спокойный. Во взрослом возрасте становится уравновешенным.

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Степан — древнегреческое происхождение, означает «венец». В детстве энергичный, активный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

День ангела 4 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 4 ноября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от невзгод, помогает преодолевать трудности и указывает правильный путь. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, искренних людей рядом и как можно больше поводов для радости. Пусть в сердце всегда живет вера, надежда и любовь!

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С Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, защищал от всего плохого и помогал осуществлять самые заветные мечты. Пусть судьба дарит приятные встречи, хорошие новости, семейный уют и счастливые моменты. Желаю, чтобы каждый день приносил уверенность в себе и веру в лучшее!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель оберегает тебя на каждом шагу, дарит силы, мудрость и вдохновение. Желаю здоровья, благополучия, любви и мира в душе. Пусть в жизни будет больше счастливых событий, искренних улыбок и исполненных желаний!

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С Днем ангела! От всего сердца желаю тебе Божьего благословения, крепкого здоровья и неисчерпаемой жизненной энергии. Пусть твой ангел всегда помогает находить выход из сложных ситуаций, оберегает от тревог и наполняет душу спокойствием. Пусть в твоем доме царят любовь, достаток и взаимопонимание, а рядом всегда будут те, кто ценит, поддерживает и любит тебя!

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С Днем ангела! Пусть этот день принесет много теплых слов, приятных сюрпризов и искренних улыбок. Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда защищал тебя от жизненных проблем, добавлял сил в непростые моменты и помогал уверенно идти к своим целям. Пусть каждый день будет полон добром, сердце согревает любовь, а жизнь дарит здоровье, счастье и достаток!

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