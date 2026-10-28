Какой церковный праздник в Украине 4 ноября

Церковный праздник 4 ноября / © pexels.com

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4 ноября (17 ноября), в православном календаре день памяти преподобного Иоаникия Великого. Йоаникий родился около 752 года в поселке Марикат близ города Апамеи в Вифинии — исторической области Малой Азии, на территории современной Турции. Его родители были простыми людьми, занимавшимися сельским хозяйством.

С детства будущий святой помогал семье пасти скот. Он не получил основательного образования, но отличался искренней верой, добротой и склонностью к уединению. По преданию, еще в юные годы Иоанник возлюбил молитву и стремился жить в соответствии с христианскими заповедями.

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Когда он повзрослел, то вступил в византийское войско. В те времена империя переживала религиозные споры, связанные с иконоборчеством — движением, сторонники которого выступали против почитания святых икон. Йоаникий долгое время находился на военной службе, но впоследствии решил оставить мирскую жизнь и посвятить себя духовному подвигу.

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После шести лет военной службы Иоаникий решил посвятить себя монашеству. Сначала он провел два года в монастыре, где овладел монастырскими правилами, учился читать и писать и изучал псалмы. Впоследствии святой уединился в горах, где в течение трех лет жил в суровом посте и непрерывной молитве. Еду и воду приносил ему пастух примерно раз в месяц.

Стремясь к еще большему уединению, Иоаникий переходил из одного места в другое. Он жил в пещерах, отдаленных монастырях и горных пустынях, избегая человеческой славы и стремясь сосредоточиться на духовной жизни.

Лишь после двенадцати лет аскетических подвигов он принял монашеский постриг. Впоследствии святой провел еще несколько лет в одиночестве, а затем познакомился с подвижником Георгием, с которым три года делил духовные труды. По церковному преданию именно в этот период Иоаникий изучил наизусть всю Псалтырь — книгу библейских псалмов, которую монахи используют в молитвах.

Жизнь преподобного Иоанники пришлась на период острых религиозных споров в Византийской империи. Одной из главных проблем было иконоборчество — отрицание почитания священных изображений Христа, Богородицы и святых.

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По церковным преданиям сначала Иоаникий разделял иконоборческие взгляды, однако впоследствии изменил свои убеждения. Он стал поклонником почитания икон и выступал в защиту православного вероучения.

Святой поддерживал связь с патриархом Константинопольским Мефодием, сыгравшим важную роль в восстановлении почитания икон в Византии 843 года. Духовный авторитет Йоаникия помогал людям, искавшим ответы на сложные религиозные вопросы.

Большую часть своей жизни Иоаникий совершил в молитве и аскетических трудах. В преклонном возрасте он поселился в монастыре Антидион, где продолжал духовный подвиг.

По преданию святой предсказал день своей смерти. Преподобный Иоанник Великий отошел к Господу в 846 году, прожив около 94 лет. Его память сохранилась в церковной передаче благодаря жизни, посвященной молитве, покаянию и помощи ближним.

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Церковный праздник 4 ноября — день памяти мучеников Никандра и Ермея

По церковному преданию, Никандр и Ермей были учениками святого апостола Тита — одного из ближайших сотрудников апостола Павла. Тит проповедовал христианство и возглавлял Церковь на острове Крит. Именно он, как рассказывает житие, рукоположил Никандра и Ермея в церковное служение.

Никандр был епископом Мирским, а Ермей — пресвитером. Город Миры размещался в Ликии, исторической области Малой Азии, на местности современной Турции.

Святые объединяли пастырское служение с аскетическим образом жизни. Они учили людей христианской веры, помогали духовно расти тем, кто принимал Евангелие, и призывали отказываться от языческих верований. По преданию, благодаря их проповеди многие обратились ко Христу.

В первые века христианство распространялось в Римской империи, где приверженцы новой веры нередко сталкивались с враждебностью и преследованиями. Христиане отказывались поклоняться языческим богам и участвовать в религиозных обрядах, противоречивших их убеждениям.

Никандр и Ермей продолжали проповедовать, несмотря на опасность. Их деятельность привлекала языческую власть, ведь все больше людей отказывались от старых культов и принимали христианство.

В конце концов, святых арестовали и привели на суд к правителю Ливания. Он требовал, чтобы они отреклись от Иисуса Христа и отказались от своих убеждений. Однако ни обещания, ни угрозы не заставили их уступить.

Никандр и Ермей остались непоколебимыми в своей вере. Тогда правитель приказал подвергнуть их жестоким пыткам.

Церковный праздник в Украине 4 ноября по старому календарю

По старому календарю 4 ноября в Украине чтили память святого равноапостольного Аверкия. Святой Аверкий жил во II веке во Фригии, в Малой Азии, а затем епископом города Иераполя. Его называют равноапостольным за ревностное распространение христианской веры. Он проповедовал Евангелие, обращал язычников ко Христу, помогал больным и поддерживал нуждающихся.

Приметы 4 ноября

Народные приметы 4 ноября / © pexels.com

Ясно и солнечно — в скором времени ожидается похолодание.

Утром туман — следует ожидать потепления и оттепели.

Дождь — зима может наступить рано.

Что нельзя делать 4 ноября

Согласно народным поверьям, 4 ноября лучше провести дома, не отправляться в дальние дороги без необходимости и не браться за новые начинания. День подходит для уборки, мелкого ремонта, шитья и других домашних занятий. Считалось, что в этот день семье следует собраться вместе, позаботиться о уюте и провести время в спокойной атмосфере под одной крышей.

Что можно делать 4 ноября

В народном календаре этот день известен под названиями Веремий и Ярема-сиди дома. По давним верованиям, в начале ноября активизируется нечистая сила, поэтому люди пытались лишний раз не покидать дом. Чтобы уберечь жилище от злых духов, у окон ставили гроздья рябины, которые считали защитным оберегом, а над оконными рамами и входной дверью рисовали кресты.

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