ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
2
Время на прочтение
4 мин

Какой церковный праздник в Украине 4 ноября

Что за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Церковный праздник 4 ноября

Церковный праздник 4 ноября / © pexels.com

4 ноября (17 ноября), в православном календаре день памяти преподобного Иоаникия Великого. Йоаникий родился около 752 года в поселке Марикат близ города Апамеи в Вифинии — исторической области Малой Азии, на территории современной Турции. Его родители были простыми людьми, занимавшимися сельским хозяйством.

С детства будущий святой помогал семье пасти скот. Он не получил основательного образования, но отличался искренней верой, добротой и склонностью к уединению. По преданию, еще в юные годы Иоанник возлюбил молитву и стремился жить в соответствии с христианскими заповедями.

Когда он повзрослел, то вступил в византийское войско. В те времена империя переживала религиозные споры, связанные с иконоборчеством — движением, сторонники которого выступали против почитания святых икон. Йоаникий долгое время находился на военной службе, но впоследствии решил оставить мирскую жизнь и посвятить себя духовному подвигу.

После шести лет военной службы Иоаникий решил посвятить себя монашеству. Сначала он провел два года в монастыре, где овладел монастырскими правилами, учился читать и писать и изучал псалмы. Впоследствии святой уединился в горах, где в течение трех лет жил в суровом посте и непрерывной молитве. Еду и воду приносил ему пастух примерно раз в месяц.

Стремясь к еще большему уединению, Иоаникий переходил из одного места в другое. Он жил в пещерах, отдаленных монастырях и горных пустынях, избегая человеческой славы и стремясь сосредоточиться на духовной жизни.

Лишь после двенадцати лет аскетических подвигов он принял монашеский постриг. Впоследствии святой провел еще несколько лет в одиночестве, а затем познакомился с подвижником Георгием, с которым три года делил духовные труды. По церковному преданию именно в этот период Иоаникий изучил наизусть всю Псалтырь — книгу библейских псалмов, которую монахи используют в молитвах.

Жизнь преподобного Иоанники пришлась на период острых религиозных споров в Византийской империи. Одной из главных проблем было иконоборчество — отрицание почитания священных изображений Христа, Богородицы и святых.

По церковным преданиям сначала Иоаникий разделял иконоборческие взгляды, однако впоследствии изменил свои убеждения. Он стал поклонником почитания икон и выступал в защиту православного вероучения.

Святой поддерживал связь с патриархом Константинопольским Мефодием, сыгравшим важную роль в восстановлении почитания икон в Византии 843 года. Духовный авторитет Йоаникия помогал людям, искавшим ответы на сложные религиозные вопросы.

Большую часть своей жизни Иоаникий совершил в молитве и аскетических трудах. В преклонном возрасте он поселился в монастыре Антидион, где продолжал духовный подвиг.

По преданию святой предсказал день своей смерти. Преподобный Иоанник Великий отошел к Господу в 846 году, прожив около 94 лет. Его память сохранилась в церковной передаче благодаря жизни, посвященной молитве, покаянию и помощи ближним.

Церковный праздник 4 ноября — день памяти мучеников Никандра и Ермея

По церковному преданию, Никандр и Ермей были учениками святого апостола Тита — одного из ближайших сотрудников апостола Павла. Тит проповедовал христианство и возглавлял Церковь на острове Крит. Именно он, как рассказывает житие, рукоположил Никандра и Ермея в церковное служение.

Никандр был епископом Мирским, а Ермей — пресвитером. Город Миры размещался в Ликии, исторической области Малой Азии, на местности современной Турции.

Святые объединяли пастырское служение с аскетическим образом жизни. Они учили людей христианской веры, помогали духовно расти тем, кто принимал Евангелие, и призывали отказываться от языческих верований. По преданию, благодаря их проповеди многие обратились ко Христу.

В первые века христианство распространялось в Римской империи, где приверженцы новой веры нередко сталкивались с враждебностью и преследованиями. Христиане отказывались поклоняться языческим богам и участвовать в религиозных обрядах, противоречивших их убеждениям.

Никандр и Ермей продолжали проповедовать, несмотря на опасность. Их деятельность привлекала языческую власть, ведь все больше людей отказывались от старых культов и принимали христианство.

В конце концов, святых арестовали и привели на суд к правителю Ливания. Он требовал, чтобы они отреклись от Иисуса Христа и отказались от своих убеждений. Однако ни обещания, ни угрозы не заставили их уступить.

Никандр и Ермей остались непоколебимыми в своей вере. Тогда правитель приказал подвергнуть их жестоким пыткам.

Церковный праздник в Украине 4 ноября по старому календарю

По старому календарю 4 ноября в Украине чтили память святого равноапостольного Аверкия. Святой Аверкий жил во II веке во Фригии, в Малой Азии, а затем епископом города Иераполя. Его называют равноапостольным за ревностное распространение христианской веры. Он проповедовал Евангелие, обращал язычников ко Христу, помогал больным и поддерживал нуждающихся.

Приметы 4 ноября

Народные приметы 4 ноября / © pexels.com

Народные приметы 4 ноября / © pexels.com

  • Ясно и солнечно — в скором времени ожидается похолодание.

  • Утром туман — следует ожидать потепления и оттепели.

  • Дождь — зима может наступить рано.

Что нельзя делать 4 ноября

Согласно народным поверьям, 4 ноября лучше провести дома, не отправляться в дальние дороги без необходимости и не браться за новые начинания. День подходит для уборки, мелкого ремонта, шитья и других домашних занятий. Считалось, что в этот день семье следует собраться вместе, позаботиться о уюте и провести время в спокойной атмосфере под одной крышей.

Что можно делать 4 ноября

В народном календаре этот день известен под названиями Веремий и Ярема-сиди дома. По давним верованиям, в начале ноября активизируется нечистая сила, поэтому люди пытались лишний раз не покидать дом. Чтобы уберечь жилище от злых духов, у окон ставили гроздья рябины, которые считали защитным оберегом, а над оконными рамами и входной дверью рисовали кресты.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie