День ангела 4 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 4 листопада / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 4 листопада

4 листопада 2026 року привітайте з іменинами Григорія, Івана, Іллю, Миколу, Олександра, Симона, Степана.

Григорій — давньогрецьке походження, означає «бадьорий». В дитинстві активний, непосидючий. В дорослому віці стає зухвалим.

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Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

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Ілля — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «мій Бог Яхве». В дитинстві добре вчиться, хоче добитися ідеального результату. В дорослому віці стає прямолінійним.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві спокійний, доброзичливий. В дорослому віці стає рішучим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві сміливий, рухливий. В дорослому віці стає вірним.

Симон — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «почутий Господом». В дитинстві усміхнений, спокійний. В дорослому віці стає врівноваженим.

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Степан — давньогрецьке походження, означає «вінець». В дитинстві енергійний, активний. В дорослому віці стає комунікабельним.

День ангела 4 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 4 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та вказує правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирих людей поруч і якомога більше приводів для радості. Нехай у серці завжди живуть віра, надія та любов!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, захищав від усього лихого та допомагав здійснювати найзаповітніші мрії. Нехай доля дарує приємні зустрічі, добрі новини, сімейний затишок і щасливі моменти. Бажаю, щоб кожен день приносив упевненість у собі та віру в краще!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель оберігає тебе на кожному кроці, дарує сили, мудрість і натхнення. Бажаю здоров’я, добробуту, любові та миру в душі. Хай у житті буде більше щасливих подій, щирих усмішок і здійснених бажань!

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З Днем ангела! Від щирого серця бажаю тобі Божого благословення, міцного здоров’я та невичерпної життєвої енергії. Нехай твій ангел завжди допомагає знаходити вихід зі складних ситуацій, оберігає від тривог і наповнює душу спокоєм. Хай у твоєму домі панують любов, достаток і взаєморозуміння, а поруч завжди будуть ті, хто цінує, підтримує та любить тебе!

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З Днем ангела! Нехай цей день принесе багато теплих слів, приємних несподіванок і щирих усмішок. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди захищав тебе від життєвих негараздів, додавав сил у непрості моменти та допомагав впевнено йти до своїх цілей. Нехай кожен день буде сповнений добром, серце зігріває любов, а життя дарує здоров’я, щастя та достаток!

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