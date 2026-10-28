Яке свято 4 листопада 2026 року / © ТСН

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4 листопада 2026 року — середа. 1714-й день війни в Україні.

Яке свято 4 листопада

4 листопада віряни святкують День пам’яті преподобного Йоанікія Великого / © pexels.com

4 листопада віряни святкують День пам’яті преподобного Йоанікія Великого. Він жив у VIII–IX століттях. Він народився у Віфінії (Мала Азія) та в молодості служив у війську, а згодом присвятив своє життя молитві, посту й усамітненню. За переказами, Йоані́кій мав дар духовного прозріння та допомагав людям долати життєві труднощі. Він відомий смиренням, милосердям і відданістю Богові.

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4 листопада в Україні святкують День залізничника / © pexels.com

4 листопада в Україні святкують День залізничника. Професійне свято працівників залізничного транспорту, які забезпечують перевезення пасажирів і вантажів, організовують рух поїздів та підтримують роботу залізничної інфраструктури. Залізниця відіграє важливу роль в економіці країни, а під час повномасштабної війни стала одним із ключових засобів евакуації людей, доставки гуманітарної допомоги та перевезення вантажів. Свято встановили 1993 року, а 2002 року дату перенесли з першої неділі серпня на 4 листопада. Дата пов’язана з історичною подією: 1861 року до Львова прибув перший пасажирський поїзд із Відня.

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4 листопада Міжнародний день маркетингу / © pexels.com

Також 4 листопада Міжнародний день маркетингу. Професійне свято фахівців, які досліджують потреби споживачів, аналізують ринок, розробляють рекламні кампанії та допомагають компаніям знаходити свою аудиторію. Маркетинг охоплює багато напрямів: від створення бренду й написання рекламних текстів до SEO-просування, роботи із соціальними мережами, аналітики та вивчення поведінки покупців. Завдяки цій роботі бізнес краще розуміє свою аудиторію та ефективніше презентує товари й послуги.

4 листопада День українського фрилансера / © pexels.com

А ще 4 листопада День українського фрилансера. Свято започаткувала 2021 року українська фриланс-платформа Freelancehunt, щоб підтримати незалежних фахівців і привернути увагу до їхньої ролі в економіці країни. Наразі ця дата не має статусу офіційного державного свята.

4 листопада святкують Міжнародний день подяки коучам / © pexels.com

4 листопада святкують Міжнародний день подяки коучам. Ідею цього свята 2013 року запропонувала американська освітянка, тренерка й авторка книжок Елена Аґілар, яка хотіла висловити вдячність колегам за їхню працю та підтримку. Свято не має офіційного міжнародного статусу. Коучі допомагають людям визначати цілі, знаходити рішення, розвивати професійні навички та впевненіше рухатися вперед. Вони працюють із підприємцями, керівниками, освітянами й усіма, хто прагне змін у кар’єрі або особистому житті.

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