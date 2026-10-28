День визволення України від нацистських загарбників: історія та головні факти

День визволення України від нацистських загарбників / © pexels.com

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Коли почалося звільнення українських територій, які міста стали важливими етапами наступу та чому дата 28 жовтня потребує історичного уточнення — розповідаємо далі.

Коли відзначають День визволення України від нацистських загарбників

28 жовтня в Україні традиційно святкують День визволення України від фашистських загарбників — пам’ятну дату, встановлену 2009 року. Водночас Український інститут національної пам’яті рекомендує вживати формулювання «вигнання нацистських окупантів з України», оскільки воно точніше описує історичні події.

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1941 року нацистська Німеччина напала на СРСР, а невдовзі німецькі війська окупували більшу частину території України. Бойові дії, окупаційний терор, масові розстріли, примусове вивезення людей на роботи до Німеччини та знищення населених пунктів призвели до катастрофічних наслідків.

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Восени 1943 року розпочався масштабний наступ радянських військ, унаслідок якого окупаційні сили поступово втрачали контроль над українськими землями. Бої тривали й 1944 року.

Важливо розуміти, що вигнання нацистів не означало здобуття Україною незалежності. Після відступу німецьких військ українські землі залишилися під владою радянського тоталітарного режиму, який продовжив репресії та переслідування.

Як відбувалося вигнання нацистських окупантів з України

На початку німецько-радянської війни українські території опинилися в епіцентрі запеклих боїв. Окупація супроводжувалася насильством проти цивільного населення, економічним пограбуванням і систематичним знищенням єврейських громад.

Переломним етапом на Східному фронті стали поразки німецьких військ під Сталінградом і на Курській дузі. Після цього радянська армія перейшла до масштабного наступу, який поступово переміщувався на територію України.

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Вигнання окупантів не було однією військовою операцією. Воно складалося з численних наступів і боїв за великі міста, транспортні вузли, переправи та стратегічні території.

У боротьбі брали участь військовослужбовці Червоної армії, партизанські загони, учасники українського визвольного руху, а також українці, які воювали в арміях інших держав антигітлерівської коаліції.

Основні дати вигнання нацистів з українських міст

Наступ радянських військ у 1943–1944 роках супроводжувався запеклими боями за українські міста. Серед важливих дат цього періоду:

23 серпня 1943 року — Харків. Місто остаточно перейшло під контроль радянських військ після кількох змін контролю під час бойових дій.

6 листопада 1943 року — Київ. Радянські війська зайняли столицю Української РСР після форсування Дніпра та боїв на підступах до міста.

14 квітня 1944 року — Одеса. Місто залишили німецькі та румунські війська внаслідок наступальної операції радянської армії.

27 липня 1944 року — Львів. У ході Львівсько-Сандомирської операції радянські війська зайняли місто.

Ці події були частиною масштабного наступу, який поступово відтісняв нацистські війська на захід. Водночас за кожною датою стояли людські втрати, зруйнована інфраструктура та долі цивільних мешканців.

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Чому 28 жовтня не є цілком точною датою завершення боїв

Дата 28 жовтня закріпилася в радянській традиції як день визволення України. Однак історичні обставини були складнішими.

Наприкінці жовтня 1944 року бойові дії на Закарпатті ще тривали. Зокрема, боротьба за Чоп та прилеглі території не завершилася в день, який згодом став пам’ятним.

За даними Українського інституту національної пам’яті, остаточне вигнання нацистських окупантів із Закарпаття відбулося наприкінці листопада 1944 року. Тому твердження, що всі бойові дії на території сучасної України завершилися саме 28 жовтня, є неточним.

Є й інший важливий аспект. Після відступу нацистів українці не отримали незалежності: радянська влада відновила контроль над територіями, а репресії, депортації та переслідування продовжилися.

Отже, ця дата є приводом не лише згадати про завершення нацистської окупації, а й осмислити складну історію України в роки Другої світової війни.

Якою ціною Україні далося вигнання нацистів

Друга світова війна стала однією з найбільших трагедій в історії України. Втрати охопили як військових, так і мирне населення, яке потерпало від бойових дій, окупаційної політики, голоду, примусової праці та масових убивств.

Особливо трагічною сторінкою став Голокост. Нацистський режим і його пособники систематично знищували єврейське населення. Одним із найвідоміших місць масових убивств став Бабин Яр у Києві.

Під час окупації людей також примусово вивозили на роботи до Німеччини. Багато хто загинув унаслідок нелюдських умов утримання, голоду, хвороб і насильства.

Війна завдала колосальних збитків українській економіці. Було зруйновано промислові підприємства, житлові будинки, мости, залізничні колії та об’єкти інфраструктури. Чимало міст і сіл потребували тривалого відновлення.

Точна кількість загиблих серед населення України залишається предметом історичних досліджень, оскільки облік втрат був неповним, а радянська статистика не завжди відображала реальний масштаб трагедії. Тому різні оцінки можуть відрізнятися залежно від методики підрахунку та врахованих категорій жертв.

Чому важливо пам’ятати про події Другої світової війни

Історія вигнання нацистських окупантів з України — це не лише перелік військових операцій і дат. Це історія людей, які пережили окупацію, втратили близьких, боролися за життя та намагалися відбудувати зруйновані домівки.

Вшанування пам’яті загиблих допомагає краще зрозуміти наслідки тоталітаризму, окупації та війни. Водночас важливо розрізняти завершення окупації й здобуття державної незалежності: Україна відновила незалежність 24 серпня 1991 року.

28 жовтня залишається нагодою згадати всіх, хто постраждав від нацистської окупації, та осмислити непросту історію українських земель у XX столітті.

FAQ

Яке свято святкують 28 жовтня в Україні?

28 жовтня традиційно святкують День визволення України від фашистських загарбників. Водночас Український інститут національної пам’яті рекомендує називати цю подію днем вигнання нацистських окупантів з України, оскільки після завершення окупації українські землі залишилися під владою СРСР.

Коли Україну остаточно звільнили від нацистських окупантів?

Вигнання нацистських військ із більшої частини території України відбувалося протягом 1943–1944 років. Бойові дії на Закарпатті тривали й після 28 жовтня 1944 року. За даними Українського інституту національної пам’яті, остаточно нацистських окупантів із Закарпаття вигнали наприкінці листопада 1944 року.

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