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Яке 3 листопада свято — все про цей день, яке церковне свято
3 листопада, День інженерних військ України. Віряни вшановують пам’ять мучеників Акепсима, Йосифа і Айтала. До Нового року залишилося 63 дні.
3 листопада 2026 року — вівторок. 1713-й день війни в Україні.
Яке свято 3 листопада
3 листопада віряни святкують День пам’яті мучеників Акепсима, Йосифа і Айтала. Акепсим був єпископом, Йосиф — священником, а Айтал — дияконом. Вони відмовилися зректися християнства, попри переслідування, катування та погрози. За свою непохитність святі прийняли мученицьку смерть.
3 листопада в Україні святкують День інженерних військ України. Професійне свято військовослужбовців, які забезпечують інженерну підтримку української армії. Вони облаштовують оборонні позиції, будують фортифікаційні споруди, встановлюють і знешкоджують міни, розміновують території, прокладають шляхи та допомагають військам долати водні перешкоди. Інженерні підрозділи відіграють важливу роль у захисті України. Від їхньої роботи залежать безпека особового складу, мобільність військ і надійність оборонних рубежів. Особливо важливими їхні завдання стали під час повномасштабної війни.
Також 3 листопада Всесвітній день косплея. Слово «косплей» походить від англійського costume play — «гра в костюмі». Учасники створюють образи улюблених персонажів, власноруч шиють костюми, виготовляють аксесуари, перуки й грим, а потім демонструють свої роботи на фестивалях, конкурсах і фотосесіях.
А ще 3 листопада Міжнародний день біосферних заповідників. Біосферні заповідники — це природні території, де охороняють рідкісні види рослин і тварин, досліджують екосистеми та розвивають способи господарювання, які не шкодять довкіллю. Вони також допомагають місцевим громадам поєднувати економічний розвиток зі збереженням природи.
3 листопада святкують Всесвітній день медузи. Вони не мають мозку, серця й кісток, а їхнє тіло переважно складається з води. Попри просту будову, ці тварини відіграють важливу роль у морських екосистемах: живляться дрібними організмами та самі стають їжею для морських черепах і риб.