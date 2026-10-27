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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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37
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Яке 3 листопада свято — все про цей день, яке церковне свято

3 листопада, День інженерних військ України. Віряни вшановують пам’ять мучеників Акепсима, Йосифа і Айтала. До Нового року залишилося 63 дні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
1 коментар
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Яке свято 3 листопада 2026 року

Яке свято 3 листопада 2026 року / © ТСН

3 листопада 2026 року — вівторок. 1713-й день війни в Україні.

Яке свято 3 листопада

3 листопада віряни святкують День пам’яті мучеників Акепсима, Йосифа і Айтала / © pexels.com

3 листопада віряни святкують День пам’яті мучеників Акепсима, Йосифа і Айтала / © pexels.com

3 листопада віряни святкують День пам’яті мучеників Акепсима, Йосифа і Айтала. Акепсим був єпископом, Йосиф — священником, а Айтал — дияконом. Вони відмовилися зректися християнства, попри переслідування, катування та погрози. За свою непохитність святі прийняли мученицьку смерть.

3 листопада в Україні святкують День інженерних військ України / © КМДА

3 листопада в Україні святкують День інженерних військ України / © КМДА

3 листопада в Україні святкують День інженерних військ України. Професійне свято військовослужбовців, які забезпечують інженерну підтримку української армії. Вони облаштовують оборонні позиції, будують фортифікаційні споруди, встановлюють і знешкоджують міни, розміновують території, прокладають шляхи та допомагають військам долати водні перешкоди. Інженерні підрозділи відіграють важливу роль у захисті України. Від їхньої роботи залежать безпека особового складу, мобільність військ і надійність оборонних рубежів. Особливо важливими їхні завдання стали під час повномасштабної війни.

3 листопада Всесвітній день косплея / © pexels.com

3 листопада Всесвітній день косплея / © pexels.com

Також 3 листопада Всесвітній день косплея. Слово «косплей» походить від англійського costume play — «гра в костюмі». Учасники створюють образи улюблених персонажів, власноруч шиють костюми, виготовляють аксесуари, перуки й грим, а потім демонструють свої роботи на фестивалях, конкурсах і фотосесіях.

3 листопада Міжнародний день біосферних заповідників / © pexels.com

3 листопада Міжнародний день біосферних заповідників / © pexels.com

А ще 3 листопада Міжнародний день біосферних заповідників. Біосферні заповідники — це природні території, де охороняють рідкісні види рослин і тварин, досліджують екосистеми та розвивають способи господарювання, які не шкодять довкіллю. Вони також допомагають місцевим громадам поєднувати економічний розвиток зі збереженням природи.

3 листопада святкують Всесвітній день медузи / © pexels.com

3 листопада святкують Всесвітній день медузи / © pexels.com

3 листопада святкують Всесвітній день медузи. Вони не мають мозку, серця й кісток, а їхнє тіло переважно складається з води. Попри просту будову, ці тварини відіграють важливу роль у морських екосистемах: живляться дрібними організмами та самі стають їжею для морських черепах і риб.

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Коментарі (1)
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doc7761
00:09, 2026.10.27
Ви там п'яні чи у вашого ШІ, який генерує новини збій?
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