Астрологічний прогноз на 8 липня

Цербер / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає щоденний гороскоп.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогодні не варто братися за нові справи, але можна завершувати ті, що були розпочаті раніше, а також планувати нові, які ще тільки належить втілити в життя.

Символ дня: Цербер.

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Стихія дня: Земля .

Щасливе число дня: 5 .

Щасливий колір дня: коричневий, каштановий, мокко.

Щасливі камені дня: чорний нефрит, крокодиліт, сардер.

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За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби , що почалися в ці дні, не становлять особливої небезпеки, але можуть затягнутися, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням.

Харчування на день: у харчуванні — сьогодні, як і завжди, — слід дотримуватися помірності.

Стрижка дня: від стрижки слід утриматися — вона не тільки не прикрасить, а й, навпаки, завдасть зовнішності візуальної шкоди.

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Сьогоднішні дачні роботи: під час роботи з рослинами слід дбайливо поводитися з корінням: пошкодивши його, можна легко знищити й саму рослину.

Магія та містика дня: магією повинні займатися лише професіонали у цій галузі, решті краще утриматися навіть від простого ворожіння на картах.

Денні сни: сни цієї ночі можуть пояснити причини проблем у стосунках з іншими людьми — бажано прислухатися до їхніх порад.

Табу дня: не можна спілкуватися з агресивно налаштованими людьми — невідомо, до чого може призвести таке зіткнення.

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Цитата дня: «Маленький вчинок доброти вартий більше, ніж найвеличніший намір» (Оскар Уайльд).

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