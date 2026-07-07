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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

У чорно-білому вбранні з глибоким вирізом: стильна Кейт Бланшетт на Тижні високої моди в Парижі

57-річна австралійська акторка продемонструвала образ у фірмовому мінімалістичному стилі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт відвідала показ Giorgio Armani Privé під час другого дня Тижня високої моди в Парижі.

Зірка з’явилася у чорному оксамитовому вбранні, яке складалося з широких штанів й екстравагантного приталеного жакета з сітчастими вставками по боках, блискавкою і незвичайним декоративним елементом з двома ґудзиками на талії.

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Головною родзинкою аутфіту була біла блузка з глибоким V-подібним вирізом і білими манжетами. Взута Кейт була у чорні замшеві гостроносі туфлі.

Бланшетт зробила стильне укладання з боковим проділом, макіяж з нюдовою помадою й одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри. Вуха вона прикрасила гарними золотими сережками з перлинами.

Нагадаємо, Кейт Бланшетт у сукні з торочкою і вишитими квітами з’явилася на кінофестивалі у Франції.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
58
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