У чорно-білому вбранні з глибоким вирізом: стильна Кейт Бланшетт на Тижні високої моди в Парижі

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Реклама

Кейт Бланшетт відвідала показ Giorgio Armani Privé під час другого дня Тижня високої моди в Парижі.

Зірка з’явилася у чорному оксамитовому вбранні, яке складалося з широких штанів й екстравагантного приталеного жакета з сітчастими вставками по боках, блискавкою і незвичайним декоративним елементом з двома ґудзиками на талії.

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Головною родзинкою аутфіту була біла блузка з глибоким V-подібним вирізом і білими манжетами. Взута Кейт була у чорні замшеві гостроносі туфлі.

Реклама

Бланшетт зробила стильне укладання з боковим проділом, макіяж з нюдовою помадою й одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри. Вуха вона прикрасила гарними золотими сережками з перлинами.

Нагадаємо, Кейт Бланшетт у сукні з торочкою і вишитими квітами з’явилася на кінофестивалі у Франції.

Новини партнерів