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- Шоу-бізнес
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У чорно-білому вбранні з глибоким вирізом: стильна Кейт Бланшетт на Тижні високої моди в Парижі
57-річна австралійська акторка продемонструвала образ у фірмовому мінімалістичному стилі.
Кейт Бланшетт відвідала показ Giorgio Armani Privé під час другого дня Тижня високої моди в Парижі.
Зірка з’явилася у чорному оксамитовому вбранні, яке складалося з широких штанів й екстравагантного приталеного жакета з сітчастими вставками по боках, блискавкою і незвичайним декоративним елементом з двома ґудзиками на талії.
Головною родзинкою аутфіту була біла блузка з глибоким V-подібним вирізом і білими манжетами. Взута Кейт була у чорні замшеві гостроносі туфлі.
Бланшетт зробила стильне укладання з боковим проділом, макіяж з нюдовою помадою й одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри. Вуха вона прикрасила гарними золотими сережками з перлинами.
Нагадаємо, Кейт Бланшетт у сукні з торочкою і вишитими квітами з’явилася на кінофестивалі у Франції.