ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
752
Час на прочитання
2 хв

«Не можу все розказувати»: Марцінків попередив про масовані удари РФ по заходу України – коли будуть

Мер Франківська дав тривожний прогноз на вересень-жовтень для західних областей і заявив, що РФ готує на цей період масовані атаки.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Марцінків закликав західні регіони готуватися до важкої осені: анонсує масовані удари РФ

Марцінків закликав західні регіони готуватися до важкої осені: анонсує масовані удари РФ

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у вересні-жовтні цього року Росія посилить удари по західних регіонах.

Про це міський голова Франківська розповів у своєму Facebook.

Він закликав франківчан та жителів інших міст реагувати на тривоги, і, як приклад, навів останній удар по Києву та Київщині. За прогнозом мера, у вересні-жовтні Росія посилить удари по заходу України.

«Бачимо, що відбувається в Києві. Думаємо, що це далеко. Насправді, я прогнозую, що десь вересень-жовтень буде надзвичайно складний, і ворог буде бити саме по заходу нашої країни. Тому не можу все розказувати, але готуємося до цього виклику, бо, на жаль, мусимо посилювати протиповітряну оборону. Тому що те, що відбувається в Києві, може повторитися Івано-Франківську», — припустив Марцінків.

Крім того, мер Франківська не виключає, що «можуть активізуватися провокації з білоруської сторони».

«Тим паче, що є інформація (про загрозу з Білорусі — Ред.). І президент про це оголошував. Тому зараз два завдання. Перша — підготувати інфраструктуру до зими, котельні добудувати. І друге — це помогти протиповітряній обороні для того, щоб захистити місто. Хоч це не наш обов’язок, але ми переживаємо за це… А найближчі дні, я не думаю, що буде там дуже, дуже великі якісь обстріли. Але реагуємо все рівно на тривогу. Адже жодного міста України немає, яке повністю є безпечним», — підсумував Руслан Марцінків.

Раніше президент Зеленський заявив про перехід до вирішальної фази війни.

Тим часом в Defense Express заявили про критичний стан протиракетного щита Києва та повернення до умов 2022 року.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
752
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie