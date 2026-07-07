«Не можу все розказувати»: Марцінків попередив про масовані удари РФ по заходу України – коли будуть

Марцінків закликав західні регіони готуватися до важкої осені: анонсує масовані удари РФ

Реклама

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у вересні-жовтні цього року Росія посилить удари по західних регіонах.

Про це міський голова Франківська розповів у своєму Facebook.

Він закликав франківчан та жителів інших міст реагувати на тривоги, і, як приклад, навів останній удар по Києву та Київщині. За прогнозом мера, у вересні-жовтні Росія посилить удари по заходу України.

Реклама

«Бачимо, що відбувається в Києві. Думаємо, що це далеко. Насправді, я прогнозую, що десь вересень-жовтень буде надзвичайно складний, і ворог буде бити саме по заходу нашої країни. Тому не можу все розказувати, але готуємося до цього виклику, бо, на жаль, мусимо посилювати протиповітряну оборону. Тому що те, що відбувається в Києві, може повторитися Івано-Франківську», — припустив Марцінків.

Крім того, мер Франківська не виключає, що «можуть активізуватися провокації з білоруської сторони».

«Тим паче, що є інформація (про загрозу з Білорусі — Ред.). І президент про це оголошував. Тому зараз два завдання. Перша — підготувати інфраструктуру до зими, котельні добудувати. І друге — це помогти протиповітряній обороні для того, щоб захистити місто. Хоч це не наш обов’язок, але ми переживаємо за це… А найближчі дні, я не думаю, що буде там дуже, дуже великі якісь обстріли. Але реагуємо все рівно на тривогу. Адже жодного міста України немає, яке повністю є безпечним», — підсумував Руслан Марцінків.

Раніше президент Зеленський заявив про перехід до вирішальної фази війни.

Реклама

Тим часом в Defense Express заявили про критичний стан протиракетного щита Києва та повернення до умов 2022 року.

Новини партнерів