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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Дрони атакують Москву

На тлі атаки безпілотників на Москву в Росії перекрили рух із Ярославля у напрямку столиці. Влада заявляє, що сили ППО нібито збили три дрони, які летіли до міста.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Москва

Москва / © Associated Press

У ніч проти 8 липня Москва знову опинилася під атакою безпілотників. Через загрозу ударів у Росії перекрили рух транспорту з Ярославля у напрямку російської столиці.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що сили протиповітряної оборони Міноборони РФ нібито відбили атаку трьох безпілотників, які прямували до Москви.

За його словами, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Інформації про постраждалих чи руйнування наразі не надходило.

Офіційно не повідомляється, чи пов'язане перекриття руху безпосередньо з падінням уламків або роботою російської ППО. Незалежного підтвердження заяв російської сторони наразі немає.

Нагадаємо, що раніше у Московській області оголошували ракетну небезпеку: у Внуково та Домодєдово затримуються десятки рейсів

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Дата публікації
Кількість переглядів
69
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