Дрони атакують Москву

Москва / © Associated Press

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У ніч проти 8 липня Москва знову опинилася під атакою безпілотників. Через загрозу ударів у Росії перекрили рух транспорту з Ярославля у напрямку російської столиці.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що сили протиповітряної оборони Міноборони РФ нібито відбили атаку трьох безпілотників, які прямували до Москви.

За його словами, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Інформації про постраждалих чи руйнування наразі не надходило.

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Офіційно не повідомляється, чи пов'язане перекриття руху безпосередньо з падінням уламків або роботою російської ППО. Незалежного підтвердження заяв російської сторони наразі немає.

Нагадаємо, що раніше у Московській області оголошували ракетну небезпеку: у Внуково та Домодєдово затримуються десятки рейсів

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