У Раді пропонують офіційно надати "Боже великий, єдиний" статус духовного гімну України

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У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови №15383 про Духовний гімн України. Документ передбачає офіційне закріплення за твором «Боже великий, єдиний» статусу Духовного гімну України. Законодавчу ініціативу внесли керівництво парламенту, голови депутатських фракцій і груп, а також народні депутати.

Проєкт постанови пропонує визначити порядок використання твору під час державних, меморіальних, релігійних та інших урочистих заходів, а також сприяти його популяризації в Україні та за її межами. При цьому автори наголошують, що документ не змінює правового статусу Державного гімну України, визначеного Конституцією та законами. Йдеться лише про офіційне визнання твору, який уже багато років є символом духовної єдності українського народу.

Згідно з проєктом, Духовний гімн можуть виконувати під час Національного дня молитви, державних меморіальних і жалобних заходів, відкриття пам'ятників, офіційних заходів Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів та інших органів державної влади. Також його пропонують виконувати під час міжконфесійних заходів, урочистостей органів місцевого самоврядування, закладів освіти й культури, заходів за участю військових, а також спортивних подій.

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Окремо документом передбачено, що 24 лютого, у Національний день молитви, Духовний гімн виконуватимуть під час пленарного засідання Верховної Ради. Під час урочистих заходів загальнодержавного значення він звучатиме після Державного гімну України. У разі ухвалення постанови уряд має розробити заходи для популяризації твору.

Духовний гімн України, також відомий як «Молитва за Україну», був створений 1885 року: музику написав Микола Лисенко, слова — Олександр Кониський. Сьогодні композиція традиційно звучить під час молитов за Україну, пам'ятних і державних церемоній.

Нагадаємо, що раніше Мережу замилували кадри, на яких собака "підспівує" Гімну України

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