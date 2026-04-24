Після хвилини мовчання: Мережу замилували кадри, на яких собака "підспівує" гімну України

Собака співає гімн

Реклама

Мережу замилували кадри, на яких пес старанно підспівує Гімну України. Це сталося після хвилини мовчання, яка традиційно проводиться о 09:00.

Відеоролик з’явився у соцмережах.

Інформації про те, де зняте відео, немає. Але такі зворушливі моменти заслуговують бути поширеними на максимально велику аудиторію.

Реклама

Дата публікації 15:06, 24.04.26 Кількість переглядів 22

Раніше Мережу вразило відео восьмирічного хлопчика Єфима, який виконав Гімн України жестовою мовою — воно стало вірусним і зібрало понад 200 тисяч переглядів у соцмережах. Момент випадково зафіксувала його мама під час поїздки в громадському транспорті, коли дитина самостійно почала виконувати гімн. Хлопчик навчається у спеціалізованій школі, де щодня вшановують пам’ять загиблих і приділяють увагу державній символіці. Відео стало сильним тригером у Мережі — користувачі зізнаються, що підспівували, навіть не знаючи жестової мови, і дякують батькам за виховання. Деяких глядачів ролик навіть надихнув почати вивчати жестову мову.