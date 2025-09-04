Гімн України звучав інакше: про що йшлося у другому куплеті та чому його прибрали

Україна, Київ / © Unsplash

Небагато українців знають, що гімн «Ще не вмерла Україна» мав інший текст. Засновник проєкту «Реальна історія» Акім Галімов розповів, що з офіційного тексту прибрали цілі рядки з політичних причин.

Про це він розповів у відео на YouTube.

Зокрема, у другому куплеті були слова: «Станем, браття, в бій кривавий, від Сяну до Дону». За словами Галімова, ці рядки свого часу викликали суперечки у Верховній Раді, оскільки їх могли сприйняти як територіальні претензії України до Польщі. Саме тому, після тривалих дискусій, було вирішено залишити лише перший куплет і приспів.

Галімов наголошує, що в XXI столітті не варто підіймати питання старих кордонів і вимагати, наприклад, повернення Перемишля. Він підкреслює, що цивілізовані народи, на відміну від росіян, живуть у межах міжнародно визнаних кордонів.

Коли і де вперше пролунав гімн України?

Довгий час вважалося, що гімн України вперше пролунав 10 березня 1865 року в Перемишлі на роковини смерті Тараса Шевченка. Однак у 2025 році було знайдено нові історичні докази.

«Буквально нещодавно, у 2025 році, знайшлися свідчення, що перше виконання гімну сталося ще раніше — 1 липня 1864 року», — розповів Галімов.

Саме тоді місцевий хор урочисто заспівав пісню «Ще не вмерла Україна». За спогадами сучасників, на виконанні був присутній єпископ Тома Полянський, який «з глибокою побожністю поблагословив і композитора, і його твір на слова Павла Чубинського». Ця подія, за словами Галімова, «немов веселка поєднала наддніпрянців із галичанами».

