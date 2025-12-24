ТСН у соціальних мережах

Астрологія
73
2 хв

Астрологічний прогноз на 24 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Єдиноріг

Єдиноріг / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна — і потрібно — планувати майбутнє, все, що буде задумано сьогодні, найближчим часом набуде реальних рис.

Символ дня: єдиноріг.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: блакитний, синій.

Щасливі камені дня: бірюза, рожевий халцедон.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі й перебігають без ускладнень, особливо якщо не зволікати з лікуванням

Харчування дня: необхідно викреслити з раціону продукти бродіння — вони можуть негативно позначитися на стані кишечника.

Стрижка дня: стригтися не тільки можна, а й потрібно.

Магія і містика дня: пріоритетною є любовна магія, але це заняття краще передоручити фахівцям.

Сни дня: неприємні сни свідчать про проблеми зі здоров’ям, на стан якого потрібно звернути увагу.

Табу дня: не можна виявляти агресію, навіть якщо привід для неї здаватиметься нам виправданим.

Цитата дня: «Справжня мудрість починається з усвідомлення свого незнання» (Сократ).

Читайте також:

