- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 73
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 24 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна — і потрібно — планувати майбутнє, все, що буде задумано сьогодні, найближчим часом набуде реальних рис.
Символ дня: єдиноріг.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: блакитний, синій.
Щасливі камені дня: бірюза, рожевий халцедон.
За яку частину тіла відповідає: стравохід.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі й перебігають без ускладнень, особливо якщо не зволікати з лікуванням
Харчування дня: необхідно викреслити з раціону продукти бродіння — вони можуть негативно позначитися на стані кишечника.
Стрижка дня: стригтися не тільки можна, а й потрібно.
Магія і містика дня: пріоритетною є любовна магія, але це заняття краще передоручити фахівцям.
Сни дня: неприємні сни свідчать про проблеми зі здоров’ям, на стан якого потрібно звернути увагу.
Табу дня: не можна виявляти агресію, навіть якщо привід для неї здаватиметься нам виправданим.
Цитата дня: «Справжня мудрість починається з усвідомлення свого незнання» (Сократ).
Читайте також: