- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 273
- Час на прочитання
- 1 хв
Без бюстгальтера: Белла Торн у кроптопі блиснула сосками з пірсингом
28-річна акторка і співачка зібралася на прогулянку в пікантному образі.
Белла Торн опублікувала в Instagram нові пікантні селфі, на яких вона постала із замшевою коричневою сумкою на плечі, у якій сидів милий котик.
Зірка позувала у чорних штанях-кльош у смужку і кремовому кроптопі. Під топом не було бюстгальтера, тож Белла блиснула сосками з пірсингом. У Торн було розпущене волосся і легкий макіяж на обличчі.
