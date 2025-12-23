Без бюстгальтера: Белла Торн у кроптопі блиснула сосками з пірсингом

Белла Торн / © Instagram Белли Торн

Белла Торн опублікувала в Instagram нові пікантні селфі, на яких вона постала із замшевою коричневою сумкою на плечі, у якій сидів милий котик.

Белла Торн / © Instagram Белли Торн

Зірка позувала у чорних штанях-кльош у смужку і кремовому кроптопі. Під топом не було бюстгальтера, тож Белла блиснула сосками з пірсингом. У Торн було розпущене волосся і легкий макіяж на обличчі.

Белла Торн / © Instagram Белли Торн

