- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 253
- Время на прочтение
- 1 мин
Без бюстгальтера: Белла Торн в кроп-топе блеснула сосками с пирсингом
28-летняя актриса и певица собралась на прогулку в пикантном образе.
Белла Торн опубликовала в Instagram новые пикантные селфи, на которых она предстала с замшевой коричневой сумкой на плече, в которой сидел милый котик.
Звезда позировала в черных брюках-клеш в полоску и кремовом кроп-топе. Под топом не было бюстгальтера, поэтому Белла блеснула сосками с пирсингом. У Торн были распущенные волосы и легкий макияж на лице.
Напомним, Белла Торн показала снимки в купальниках с морской прогулки на яхте.