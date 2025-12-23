Без бюстгальтера: Белла Торн в кроп-топе блеснула сосками с пирсингом

Белла Торн / © Instagram Беллы Торн

Реклама

Белла Торн опубликовала в Instagram новые пикантные селфи, на которых она предстала с замшевой коричневой сумкой на плече, в которой сидел милый котик.

Белла Торн / © Instagram Беллы Торн

Звезда позировала в черных брюках-клеш в полоску и кремовом кроп-топе. Под топом не было бюстгальтера, поэтому Белла блеснула сосками с пирсингом. У Торн были распущенные волосы и легкий макияж на лице.

Белла Торн / © Instagram Беллы Торн

Напомним, Белла Торн показала снимки в купальниках с морской прогулки на яхте.