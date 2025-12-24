Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна купувати готову їжу

Гороскоп / © Credits

З побоюванням треба підходити і до харчування — будь-яка несвіжа або неякісна їжа може негативно позначитися на самопочутті та здоров’ї загалом, що особливо неприємно напередодні свята.

Сьогодні, 24 грудня, готову їжу небажано купувати представникам усіх знаків зодіакального кола, але для трьох із них такі продукти особливо небезпечні.

Овен

Овнам, хоч би як їм хотілося спробувати щось нове, у жодному разі не можна купувати незвичну для них їжу — вони не знають, як відреагує на неї їхній організм. Варто пам’ятати про те, що людині, яка виросла в наших широтах, кориснішими є не екзотичні, а місцеві овочі та фрукти.

Стрілець

Стрільцям, хоч би як вони поспішали, не варто спокушатися вуличною їжею. Сьогодні така їжа стане для них справжньою лотереєю: з одного боку, вони можуть звільнитися від печії, а з іншого — серйозно отруїтися — аж до виклику «швидкої», яка перепровадить їх до лікарні напередодні Різдва.

Риби

Рибам, навіть якщо вони не встигатимуть приготувати свої улюблені салати, краще зовсім обійтися без них, ніж купувати магазинні, зроблені з продуктів сумнівної свіжості та заправлені прокислим майонезом — прямо скажемо, не найкориснішим для організму соусом.

