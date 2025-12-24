Король Чарльз порушив одну різдвяну традицію: що зробив монарх

Король Чарльз / © Getty Images

У той час як королева Єлизавета II зазвичай записувала свої різдвяні звернення з королівської резиденції, король Чарльз вирішив внести зміни до цієї традиції.

23 грудня палац оголосив, що за традицією різдвяне послання короля Чарльза буде показано в ефірі на Різдво, у четвер, 25 грудня. Цього року трансляцію було знято на початку місяця у каплиці Богоматері у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Це перший випадок, коли різдвяне послання монарха було записане саме там.

Король Чарльз / © Getty Images

2024 року король порушив традицію, що склалася, вперше від 2006 року записавши різдвяне звернення перед королівською резиденцією. Він зняв це звернення бідя каплиці Фіцровія на площі Пірсон у Лондоні, і колишня каплиця лікарні Мідлсекс стала зворушливим вибором наприкінці року, коли він оголосив про проходження лікування від раку.

На відміну від цього, покійна мати короля, королева Єлизавета II, зазвичай любила записувати свої різдвяні звернення у Букінгемському палаці, Віндзорському замку або Сандрінгемському будинку, де члени королівської сім'ї протягом поколінь святкували Різдво у сільській місцевості Норфолку.

Різдвяне звернення — один із найвідоміших королівських обов'язків британського монарха, що дозволяє йому підбити підсумки минулого року, обговорити поточні події у світі та осмислити значення Різдва.

Британська королівська родина на Різдво в Сандрінгемі 2024 року / © Associated Press

Вже в день Різдва сім'я за традицією збереться до церкви на святковій службі в Норфолку.