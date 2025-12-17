ТСН у соціальних мережах

Королева Камілла показала, як треба поливати бренді різдвяний пудинг

Минулого року Її Величність взяла участь у святковому заході, а тепер у передріздвяний період її естафета передається далі.

Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Королева приєдналася до @royalvolservice на їхньому святковому заході в Лондоні, щоб відзначити роботу неймовірних волонтерів, які дарують радість, спілкування та підтримку багатьом людям у святкові дні.

«Дякую всім вам за все, що ви робите для суспільства. Як я завжди говорю, без вас ця країна впала б. Я дуже вдячна за все, що ви робите», — сказала тоді Камілла.

Цього року святкова естафета — і обов’язки щодо розливу бренді! 🔥 — передаються @rosemary.shrager за підтримки фонду @morrisons. Давайте зробимо 2025 таким само чарівним! 💛», — написали організатори в Instagram, затегавши королеву, яка поливає пудинг бренді.

Нагадаємо, зараз королівська родина готується до Різдва та новорічних свят, які вони проведуть у Сандрінгемі. Раніше ми розповідали про чотири різдвяні традиції короля Чарльза та його родичів.

