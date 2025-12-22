Принцеса Діана не любила проводити Різдво з королівською сім’єю: її колишній дворецький розповів про причини

Принцеса Діана / © Getty Images

Існує думка, що принцеса Уельська Діана не любила проводити Різдво з членами королівської родини в Сандрінгемі і іноді навіть втікала звідти. Один з таких епізодів із принцесою зображений у фільмі «Спенсер» із Крістен Стюарт, яка й грає там роль принцеси.

Дворецький Пол Баррелл розповів виданню Marie Claire, що Діана любила Різдво, її свято було «затишним і простим» порівняно з тим Різдвом, яке влаштовувала королівська родина.

Принцеса Діана на Різдво в Сандрінгемі / © Associated Press

«Вона терпіти не могла протокол», — говорив Пол Беррелл в інтерв’ю про свою колишню начальницю. Він розповів, що Діана «дуже намагалася» вписатися в обстановку Сандрінгема, але це погано виходило.

«Потрібно було бути внизу на сніданок, у їдальні на обід о першій годині дня, у вітальні на чай о п’ятій, а потім знову переодягатися, щоб спуститися випити перед вечерею о 8:15. День пролітав непомітно, але все було так регламентовано, і завжди потрібно було бути одягненим відповідним чином», — каже ексдворецький про життя Діани в той період. «Сандрінгем був для Діани справжнім „мінним полем“ через завищені очікування. Вона терпіти не могла протокол», — додає він.

Після розлучення Чарльза і Діани 1992 року принцеса ще двічі з’являлася в Норфолку на різдвяних урочистостях королівської родини, але це припинилося після того, як 1994-го вона зіткнулася з холодним прийомом з боку сім’ї. Натомість покійна принцеса вирішила залишитися вдома в Кенсінгтонському палаці на останні два Різдва свого життя. Пан Баррелл розповідає, що святкові заходи Діани були насправді дуже простими і ніколи не були пишними. За вихідні до того, як принц Вільям і принц Гаррі приєднувалися до свого батька, бабусі, дідуся та інших родичів у Норфолку, Діана влаштовувала «своє невелике Різдво в Кенсінгтонському палаці», що включало обід і подарунки.

Принцеса Діана на Різдво в Сандрінгемі / © Getty Images

Хоча колишній дворецький каже, що «ненавидів розлучатися з нею» на Різдво, Діана наполягала, щоб він їхав додому і проводив час зі своєю родиною. Що стосується типового різдвяного розкладу Діани, він каже, що покійна принцеса спочатку займалася спортом, а потім «велику частину дня сиділа за своїм столом, писала листи подяки за всі отримані різдвяні подарунки, продуктивно використовуючи час для листування».

