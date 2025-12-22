ТСН у соціальних мережах

Була схожа на Керрі Бредшоу: Аріана Гранде продемонструвала оригінальну сукню від Vivienne Westwood

Персонажка культового серіалу не вперше стає натхненням для молодих акторок.

Аріана Гранде

Аріана Гранде / © Getty Images

Акторка та співачка Аріана Гранде з’явилася у телевізійній програмі у архівній сукні без бретелей від відомого бренду Vivienne Westwood. Дівчина знялася у особливому святковому епізоді комедійного скетчшоу, який включав пародію на деяких культових зірок і акторів.

Сукня Аріани була ніжно-блакитного кольору. Незвично було бачити акторку у такому відтінку, однак лише нещодавно завершився престур до другої частини фільму «Wicked: Чародійка» і, ймовірно, Гранде була втішена одягнути щось не рожеве. Однак акторка все ж мала святковий вигляд, а її спідниця була пишною і зі складками, також у сукні були асиметричне декольте та фатин.

Аріана Гранде / © Getty Images

Аріана Гранде / © Getty Images

Також ця сукня із колекції осінь-зима 2005 року біла дуже схожою на вбрання, яке носила Керрі Бредшоу — героїня серіалу «Секс і місто» у день свого весілля. Однак сукня Бредшоу була молочного відтінку.

Керрі Бредшоу / © Getty Images

Керрі Бредшоу / © Getty Images

