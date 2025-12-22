Ще ого-го: 80-річна Голді Гоун захопила чудовим виглядом на вулицях Аспени

- Дата публікації
Акторка на власному прикладі доводить, що вік - це лише цифри у паспорті.
Володарку премії «Оскар» за роль у фільмі «Квітка кактуса» 1970 року — Голді Гоун — папараці помітили на вулицях міста Аспен, штат Колорадо.
80-річна акторка мала чудовий, стрункий вигляд в образі total black. Вона була одягнена у топ з круглим вирізом, лосини і куртку, які скомбінувала з теплим чорним взуттям з білим хутром на низькій підошві.
Аутфіт Голді доповнила сумкою з принтом. У неї було гарне укладання з чубчиком, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, сережки-кільця у вухах, намисто на шиї, каблучка з великим блакитним камінцем на руці і червоний манікюр.
Нагадаємо, Голді Гоун у романтичній сукні з квітковим принтом прийшла підтримати сина на прем’єрі фільму «Щасливчик Гілмор 2».