ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
299
Час на прочитання
1 хв

Ще ого-го: 80-річна Голді Гоун захопила чудовим виглядом на вулицях Аспени

Акторка на власному прикладі доводить, що вік - це лише цифри у паспорті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Голді Гоун

Голді Гоун / © Getty Images

Володарку премії «Оскар» за роль у фільмі «Квітка кактуса» 1970 року — Голді Гоун — папараці помітили на вулицях міста Аспен, штат Колорадо.

80-річна акторка мала чудовий, стрункий вигляд в образі total black. Вона була одягнена у топ з круглим вирізом, лосини і куртку, які скомбінувала з теплим чорним взуттям з білим хутром на низькій підошві.

Голді Гоун / © Getty Images

Голді Гоун / © Getty Images

Аутфіт Голді доповнила сумкою з принтом. У неї було гарне укладання з чубчиком, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, сережки-кільця у вухах, намисто на шиї, каблучка з великим блакитним камінцем на руці і червоний манікюр.

Нагадаємо, Голді Гоун у романтичній сукні з квітковим принтом прийшла підтримати сина на прем’єрі фільму «Щасливчик Гілмор 2».

Дата публікації
Кількість переглядів
299
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie