Ще ого-го: 80-річна Голді Гоун захопила чудовим виглядом на вулицях Аспени

Голді Гоун / © Getty Images

Володарку премії «Оскар» за роль у фільмі «Квітка кактуса» 1970 року — Голді Гоун — папараці помітили на вулицях міста Аспен, штат Колорадо.

80-річна акторка мала чудовий, стрункий вигляд в образі total black. Вона була одягнена у топ з круглим вирізом, лосини і куртку, які скомбінувала з теплим чорним взуттям з білим хутром на низькій підошві.

Аутфіт Голді доповнила сумкою з принтом. У неї було гарне укладання з чубчиком, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, сережки-кільця у вухах, намисто на шиї, каблучка з великим блакитним камінцем на руці і червоний манікюр.

