Еще ого-го: 80-летняя Голди Хоун восхитила прекрасным видом на улицах Аспена

Актриса на собственном примере доказывает, что возраст — это лишь цифры в паспорте.
Обладательницу премии «Оскар» за роль в фильме «Цветок кактуса» в 1970 году — Голди Хоун — папарацци заметили на улицах города Аспена, штат Колорадо.
80-летняя актриса выглядела прекрасно и стройно в образе total black. Она была одета в топ с круглым вырезом, лосины и куртку, которые скомбинировала с теплой черной обувью с белым мехом на низкой подошве.
Аутфит Голди дополнила сумкой с принтом. У нее была красивая укладка с челкой, черные солнцезащитные очки на лице, серьги-кольца в ушах, ожерелье на шее, кольцо с большим голубым камнем на руке и красный маникюр.
Напомним, Голди Хоун в романтическом платье с цветочным принтом пришла поддержать сына на премьере фильма «Счастливчик Гилмор 2».