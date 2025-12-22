Еще ого-го: 80-летняя Голди Хоун восхитила прекрасным видом на улицах Аспена

Голди Хоун / © Getty Images

Обладательницу премии «Оскар» за роль в фильме «Цветок кактуса» в 1970 году — Голди Хоун — папарацци заметили на улицах города Аспена, штат Колорадо.

80-летняя актриса выглядела прекрасно и стройно в образе total black. Она была одета в топ с круглым вырезом, лосины и куртку, которые скомбинировала с теплой черной обувью с белым мехом на низкой подошве.

Голди Хоун / © Getty Images

Аутфит Голди дополнила сумкой с принтом. У нее была красивая укладка с челкой, черные солнцезащитные очки на лице, серьги-кольца в ушах, ожерелье на шее, кольцо с большим голубым камнем на руке и красный маникюр.

Напомним, Голди Хоун в романтическом платье с цветочным принтом пришла поддержать сына на премьере фильма «Счастливчик Гилмор 2».