ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
290
Время на прочтение
1 мин

Еще ого-го: 80-летняя Голди Хоун восхитила прекрасным видом на улицах Аспена

Актриса на собственном примере доказывает, что возраст — это лишь цифры в паспорте.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Голди Хоун

Голди Хоун / © Getty Images

Обладательницу премии «Оскар» за роль в фильме «Цветок кактуса» в 1970 году — Голди Хоун — папарацци заметили на улицах города Аспена, штат Колорадо.

80-летняя актриса выглядела прекрасно и стройно в образе total black. Она была одета в топ с круглым вырезом, лосины и куртку, которые скомбинировала с теплой черной обувью с белым мехом на низкой подошве.

Голди Хоун / © Getty Images

Голди Хоун / © Getty Images

Аутфит Голди дополнила сумкой с принтом. У нее была красивая укладка с челкой, черные солнцезащитные очки на лице, серьги-кольца в ушах, ожерелье на шее, кольцо с большим голубым камнем на руке и красный маникюр.

Напомним, Голди Хоун в романтическом платье с цветочным принтом пришла поддержать сына на премьере фильма «Счастливчик Гилмор 2».

Дата публикации
Количество просмотров
290
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie