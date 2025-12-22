Принцесса Диана не любила проводить Рождество с королевской семьей: ее бывший дворецкий рассказал о причинах

Принцесса Диана / © Getty Images

Бытует мнение, что принцесса Уэльская Диана не любила проводить Рождество с членами королевской семьи в Сандрингеме и иногда даже сбегала оттуда. Один из таких эпизодов с принцессой запечатлен в фильме «Спенсер» с Кристен Стюарт, которая и играет роль принцессы.

Дворецкий Пол Баррелл рассказал изданию Marie Claire, что Диана любила Рождество, ее праздник был «уютным и простым» по сравнению с тем Рождеством, которое устраивала королевская семья.

Принцесса Диана на Рождество в Сандрингеме / © Associated Press

«Она терпеть не могла протокол», — говорил Пол Беррелл в интервью о своей бывшей начальнице. Он рассказал, что Диана «очень старалась» вписаться в обстановку Сандрингема, но у нее это плохо получалось.

«Нужно было быть внизу на завтрак, в столовой на обед в час дня, в гостиной на чай в пять, а затем снова переодеваться, чтобы спуститься выпить перед ужином в 8:15. День пролетал незаметно, но все было так регламентировано, и всегда нужно было быть одетым соответствующим образом», — говорит экс-дворецкий о жизни Дианы в тот период. «Сандрингем был для Дианы настоящим „минным полем“ из-за завышенных ожиданий. „Она терпеть не могла протокол“, — добавляет он.

После расставания Чарльза и Дианы в 1992 году принцесса еще дважды появлялась в Норфолке на рождественских торжествах королевской семьи, но это прекратилось после того, как в 1994 году она столкнулась с холодным приемом со стороны семьи. Вместо этого покойная принцесса решила остаться дома в Кенсингтонском дворце на последние два Рождества своей жизни. Господин Баррелл рассказывает, что праздничные мероприятия Дианы «были на самом деле очень простыми и никогда не были пышными». За выходные до того, как принц Уильям и принц Гарри присоединялись к своему отцу, бабушке и дедушке и другим родственникам в Норфолке, Диана устраивала «свое небольшое Рождество в Кенсингтонском дворце», включавшее обед и подарки.

Принцесса Диана на Рождество в Сандрингеме / © Getty Images

Хотя бывший дворецкий говорит, что «ненавидел расставаться с ней» в Рождество, Диана настаивала, чтобы он поехал домой и провел время со своей семьей. Что касается типичного рождественского расписания принцессы Дианы, он говорит, что покойная принцесса сначала занималась спортом, а затем «большую часть дня сидела за своим столом, писала благодарственные письма за все полученные рождественские подарки, продуктивно используя время для переписки».

