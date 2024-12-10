Це розлютить короля: які подарунки на Різдво ненавидить Чарльз III

Колишній королівський дворецький Грант Гарролд розповів про те, що подарувати королю Чарльзу на Різдво, а також чого треба уникати.

За словами дворецького, монарх не любить отримувати на Різдво екстравагантні та дорогі подарунки.

Пан Гарролд розповів The Mirror: "Король ненавидить, коли йому дарують щось екстравагантне й дороге. Йому було б ніяково, якби ви витратили на нього багато грошей. Він би сказав: "Це чудово, але вам справді не варто було цього робити".

Король Чарльз і королева Камілла на різдвяній службі в Сандрінгемі / Фото: Getty Images

Говорячи про те, що він сам дарував монархові на Різдво, Грант Гарролд додав: "На Різдво я дарував йому книжки з вікторіанського садівництва або продукти на основі меду, тому що я знаю, як сильно він любить мед".

Нагадаємо, раніше ми описували конфузну ситуацію, яка одного разу сталася з першою дружиною Чарльза – принцесою Діаною в Сандрінгемі, замку, який вона ненавиділа. Першого свого різдва з королівською родиною принцеса купила всім дорогі подарунки, бо не знала про традицію дарувати прості речі, ніхто з членів сім'ї не розповів їй про це. Діана купила на всю велику родину дорогі кашемірові светри та шарфи з мохера, а натомість отримала тримач для туалетного паперу.

Принцеса Діана в Сандрінгемі, 1985 рік / Фото: Getty Images

Нагадаємо, цього року члени королівської родини знову зберуться у Сандрінгемі та відвідають різдвяну службу в церкві Святої Марії Магдалини.

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