Щороку носить одне й те саме: Голді Гоун сфотографували на курорті

80-річна акторка традиційно вирушила на відпочинок до Аспена — курорту, який полюбляють багатії та знаменитості.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Голді Гоун

Голді Гоун / © Getty Images

Голді Гоун щороку святкує Різдво та зустрічає Новий рік із родиною саме там. Під час відпочинку Голді часто фотографують папараці, коли вона гуляє вулицями, ходить на шопінг чи йде до ресторану.

23 грудня акторку помітили на вулиці у лаконічному і теплому вбранні. Голді одягла чорний лонгслів, а також теплі дуті штани та теплі черевики, а ось куртку зав’язала на талії. Гламуру голлівудській зірці додали прикраси з діамантами у вухах і шиї, і синя сумка з вишивкою.

Голді Гоун / © Getty Images

Голді Гоун / © Getty Images

Однак такий образ — не щось нове чи оригінальне, адже Голді носить подібні речі у Аспені щороку. Раніше акторку неодноразово фотографували у таких самих штанах, але рожевого кольору, також вона завжди носить подібні лонгсліви.

Голді Гоун / © Getty Images

Голді Гоун / © Getty Images

Також у Аспені традиційно проводить час подружжя мільйонерів — Лорен Санчес і Джефф Безос.

